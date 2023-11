Envalentonado y protegido por el MinDefensa, el general Mauricio Ospina cortó a la prensa y se escudó en lo que dijo el Gobierno

La víctima de los seguimientos ordenados por el general Ospina aprovechó para enviarle un contundente mensaje. “Ya sabemos que usted envió gente de contrainteligencia para que me hicieran un montaje, un falso positivo. Usted no es un general, conozco su historia. El Ejército está en manos de un bandido, un criminal (...), no le tengo miedo, usted es un peligro para el país y para todos nosotros, no me importa si me manda a asesinar. Amo Colombia, no me iré de mi país nunca. Tiene que renunciar. Usted le está haciendo un daño gravísimo a nuestro Ejército Nacional. Los buenos somos más. Seguiremos con esto. Retírese, supuesto general”.