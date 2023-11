¿Qué opina María Isabel? ¿Sin remedio?

A las 6:10 a. m., ¿qué estará opinando María Isabel, hoy jueves 2 de noviembre, en SEMANA? Pues la opinión gira en torno a la confusa pelea ya no entre Hamás e Israel que desde luego continúa, sino entre Cruz Verde y la EPS Sanitas que tiene varias cosas como digo, extrañas, porque la noticia explotó por los lados de los medicamentos que no va a surtir Cruz Verde a Sanitas que resulta que son apenas una pequeñísima fracción de los que sí va a seguir repartiendo de manera normal Cruz Verde.

Y son los que no van a repartir los más complejos, los que corresponden a enfermedades de alta complejidad, que son apenas 33.000 usuarios de los más de 7 millones de afiliados que tiene la EPS Sanitas.

¿Por qué entonces la noticia fue inflada por el lado negativo y que habría podido tener más bien una discusión interna entre las dos partes interesadas y el Gobierno como primera medida? Pero no, se intentó crear pánico entre los colombianos.

El directivo se refirió a qué pasará con la medicina prepagada si la crisis de las EPS llega a un punto de no retorno. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Lo cual es lógico, porque es una de las EPS más grandes y si el Gobierno no paga a tiempo o no compensa lo que cuesta atender a cada paciente, pues no alcanza la plata.