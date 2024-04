¿Qué pasará con los usuarios de la prepagada Colsanitas? Miedo e incertidumbre ante la intervención del Gobierno Petro a la EPS Sanitas

La Superintendencia de Salud tomó control de la empresa. La coincidencia de tiempos fue desafortunada. Lo hizo justo después de que el Congreso no le aprobó la ya casi hundida reforma a la salud al Gobierno.

Guillermo Jaramillo ministro de Salud desde la Casa de Nariño aseguró que la intervención de la EPS Sanitas no afectará el servicio a los afiliados. No se permitieron preguntas de la prensa. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/flUEAnTyAo

Pero todos los expertos coinciden en que tranquilidad no habrá. “El servicio va a deteriorarse”, advierte la exdirectora de Acemi, Paula Acosta. “Y al deteriorar los servicios de la EPS, muchas más personas acudirán a la prepagada”, agrega.

El problema ahí es que la prepagada cubre algunos puntos de los tratamientos, pero no su totalidad, y el sistema se entrelaza para darle al paciente todo, sin que muchas veces este lo note. En todos los procedimientos complejos, cirugías, medicamentos y tratamientos de enfermedades a largo plazo se articulan siempre tanto la EPS como la prepagada.

Si Sanitas comienza a fallar, muchas cosas que necesiten los pacientes de Colsanitas se demorarán o no se podrán hacer por falta de capacidad o porque simplemente no serán autorizados.

Ex ministro de salud Fernando Ruiz | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Actualmente, en Colombia y en numerosos países, cualquier plan de medicina prepagada o póliza de salud tiene coberturas infinitamente menores a las del plan básico, justamente porque trabajan de manera complementaria. En economías como la estadounidense, incluso, no existe esa figura universal para todos los ciudadanos (solo para los más pobres) y por eso cada persona debe tener una póliza privada. Cuando esta no les cubre todo, les toca sacar de su bolsillo para completar, cosa que acá no ocurre.