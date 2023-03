¿Quién es el alto mando militar que le cantó la tabla a la Comisión de la Verdad, sobre el informe final del conflicto en el país?

En las últimas horas, trascendió una intervención en un auditorio de un alto mando militar activo, en donde se mostró preocupado por lo que consideró él, “un odio visceral a las Fuerzas Militares y de Policía”.

Padre Francisco de RouxPresidente de la Comisión de la Verdad - Foto: juan carlos sierra - semana

Pues quien hizo a fuerte declaración, es nada mas ni nada menos, que del almirante José Amézquita, quien es el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Militares. El oficial, ingresó a la Escuela Naval de Cadetes ‘Almirante Padilla’ graduándose como Teniente de Corbeta en 1987 en la especialidad de Superficie. Ascendió al grado de Vicealmirante en diciembre de 2019.

El Almirante que tiene uno de los cargos más altos en la cúpula del presidente Gustavo Petro, cuestionó la manera cómo desde algunas instituciones se está construyendo la memoria del país.

“Me preocupa profundamente cuando desde algunas instituciones que tienen que ver con la construcción de la memoria de este país, tienen una posición absolutamente dogmática y radical que pareciera provenir de un odio visceral a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”, dijo en medio del conversatorio sobre las oportunidades y perspectivas para la Fuerza Pública desde las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad.

Y es que las declaraciones del oficial no pueden pasar de agache, como se dice popularmente, porque horas antes el Ministro de Defensa había hecho la apertura del evento y en su intervención le había hecho un llamado a la Fuerza Pública para que atendiera las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad.

Ministro de Defensa Iván Velásquez. - Foto: Esteban Vega La Rotta

“Hago un llamado a todos los hombres y las mujeres que integran las Fuerzas Militares, a que estudien el informe ‘Hay Futuro Si Hay Verdad’, a que se acepten los errores que se cometieron por parte de algunos integrantes de Fuerza Pública, pero que vean en este informe una oportunidad para mostrar la unidad de las Fuerzas, dar un parte de confianza ante el país”, señaló el ministro Velásquez.

Algunas de las recomendaciones del informe fueron: superar el paradigma de la guerra y el enemigo; atender las realidades territoriales y de las poblaciones con enfoque étnico, etario, de género y de derechos de las mujeres; garantizar el direccionamiento civil de los temas de seguridad y defensa, tolerancia cero con violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, y el estricto cumplimiento de los principios y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, según las circunstancias.

En su intervención el ministro Velásquez, destacó que el informe ofrece varias recomendaciones al sector Defensa que busca adecuar las instituciones y su cultura organizacional a los nuevos retos que ofrece la construcción de la paz y reiteró el llamado a implementar un enfoque de seguridad humana en sus políticas.

Almirante José Amézquita, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Militares. - Foto: Archivo Particular

“Claramente nos preocupan visiones sobre la doctrina militar que no corresponden a la realidad que estamos viviendo hoy, y con eso formulo una invitación a que conozcan nuestra doctrina, a que se entienda que la doctrina que no es es un dogma, la doctrina es un constructo profesional que evoluciona y se adapta con el tiempo no es estática”, dijo por su parte almirante Amézquita.

Añadió que, “por eso la visión que les proponemos, tiene que ser una visión sin clichés, sin paradigmas”. Agregó que en una conversación el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, le dijo que, “sí estudiar hoy los hechos del pasado no nos ponía en una dimensión revisionista y es que estas fuerzas militares de hoy no son las del pasado, tenemos que reconocer que a finales de los 90, estas Fuerzas Militares tenían unas precariedades en muchos sentidos, no teníamos capacidades de responder, atender, de volar, no teníamos ciertos entrenamientos y muchas de las competencias que tenemos hoy en día”.