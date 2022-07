¿Realmente La U será partido de gobierno y apoyará a Gustavo Petro? Estas son las dudas

El presidente electo anunció que esa colectividad estaba de su lado, pero no sería del todo cierto. ¿Qué es lo que está pasando?

La posición del Partido de la U con respecto al gobierno de Gustavo Petro ha generado dudas y diversas interpretaciones en la opinión pública.

Petro publicó un mensaje que abrió interrogantes. Destacó que, supuestamente, La U ya está de su lado y eso causó un alto impacto, pues no sería del todo cierto. “El Partido de la U decide ser partido de gobierno. Bienvenidos. Espero un trabajo conjunto por la paz de Colombia”, anunció el presidente electo.

Sin embargo, eso no sería así. Según Dilian Francisca Toro, directora de la colectividad, lo que se habló es que decidieron formar parte de la coalición de gobierno para escoger las mesas directivas del Congreso, es decir, para tener allí unos compromisarios, pero aún no han tomado una posición de si el partido será de gobierno o independiente. Por ahora, lo único claro es que no serán oposición.

Toda la confusión se generó por el trino de Petro y un comunicado de prensa que publicaron desde la colectividad a los pocos días de haber sido elegido el nuevo mandatario. Allí detallaron que su participación estaría con el gobierno en las comisiones para escoger las mesas directivas del Congreso.

“Ser parte de la coalición parlamentaria del Gobierno electo para elección de mesas directivas de las diferentes comisiones de Senado y Cámara de Representantes”, dijeron en ese anuncio. Agregaron que el propósito es buscar acuerdos y consensos para sacar adelante iniciativas en beneficio de los colombianos.

Aclararon que la postura del partido se tomará cuando se cumplan una serie de encuentros, y saludaron el propósito del acuerdo nacional que busca Petro.

Para tomar la decisión oficial de si serán de gobierno u oposición, tienen plazo hasta el próximo 7 de septiembre. Sin embargo, según ha expresado Toro, quieren tener pronto una postura clara.

Para ello, tienen programada una reunión el próximo 19 de julio, cuando conversarán del tema a fondo y de donde podría salir una decisión definitiva.

SEMANA conoció que en La U el pulso está parejo. Hay congresistas que quieren ser parte del acuerdo nacional que ha propuesto Petro y declararse partido de gobierno. Pero otros prefieren mantenerse independientes y argumentan lo arriesgado que puedan llegar el apoyo irrestricto a algunos de los proyectos de Petro por el costo político en las futuras elecciones. En ese sentido, por ejemplo, hay dudas sobre las reformas tributaria, agraria y la eliminación de las EPS, entre otras.

En múltiples espacios, Dilian Francisca Toro y algunos congresistas han recalcado que no se opondrán a las reformas que sean necesarias y beneficiosas para los colombianos, pero tampoco aprobarán las que consideren arriesgadas.

Hoy lo cierto es que algunas fuerzas políticas están expresando temores por algunas de las propuestas que Petro se propone llevar al Congreso a partir del próximo 7 de agosto.

En el caso de La U, se trata de una de las bancadas con mayor número de curules en el Congreso de la República, por lo que su papel es definitivo.