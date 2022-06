Dilian Francisca Toro, directora de La U, dispuesta a sumarse al “acuerdo nacional” de Petro

Foto: Archivo particular

Foto: Archivo particular

Siguen las movidas políticas de los distintos partidos políticos para saber qué posición tendrán con respecto al nuevo gobierno.

Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de La U, aseguró que está dispuesta a concertar la alianza con Gustavo Petro. “Yo sí pienso que debemos unirnos y debe haber un acuerdo nacional frente a los problemas fundamentales de nuestro país”, afirmó la exgobernadora del Valle.

La decisión del @partidodelaucol de declararse como de gobierno, de oposición o independiente, se tomará en bancada.



Lo que está claro es que la colectividad continuará trabajando para unir a los colombianos y mejorar sus condiciones de vida. pic.twitter.com/4edoyEYbGN — Partido de la U (@partidodelaucol) June 21, 2022

Agregó que algunos de esos temas indispensables para los colombianos serían la pobreza, la desigualdad y la implementación del proceso de paz. “Por supuesto, preservando la institucionalidad y las libertades, la libre empresa y las libertades individuales”, señaló Toro.

Mencionó que se debe “clarificar” el modelo económico para darles tranquilidad a los mercados internacionales y del país. La presidenta de La U agregó que si se cumplen esa serie de condiciones se podría materializar la invitación del “acuerdo nacional” que ha propuesto Petro y los líderes del Pacto Histórico.

La colectividad anunció que la posición que tomen de declararse como gobierno, oposición o independientes dependerá de una decisión que se decida en bancada conjuntamente. “Lo que está claro es que la colectividad continuará trabajando para unir a los colombianos y mejorar sus condiciones de vida”, dijeron.

Asimismo, desde el partido señalaron que cuando el Gobierno presente proyectos de ley que busquen acabar con la pobreza o que pretendan implementar el acuerdo de paz de La Habana, lo apoyarán, pero que si alguno busca acabar las libertades y la democracia, no será respaldado.

Toro también ha dicho que confía en el discurso conciliador de Petro, por lo que espera que se pueda lograr ese acuerdo nacional como lo ha propuesto.

La presidente de La U recordó que hace unos meses anunciaron un acuerdo con Cambio Radical con respecto a las comisiones, mesas directivas, entre otros aspectos, en el nuevo Congreso, por lo que no descartó que puedan tener una alianza en la agenda legislativa que manejen desde el Capitolio.

Desde el Pacto Histórico ya comenzó la búsqueda de otros sectores para lograr la gobernabilidad que necesitan para sacar adelante las reformas que prometieron. Precisamente, entre los partidos claves para la gobernabilidad, más allá de otros que serían cercanos ideológicamente, están La U, Cambio Radical y el Partido Liberal a quienes deberán congregar.

Este lunes, luego de una reunión de bancadas del Pacto en la que se habló de ese tema, el senador Roy Barreras, quien ha liderado esa cruzada, reconoció que un tema que seduciría a esos sectores, según él, sería la implementación del acuerdo de paz de La Habana. Cabe recordar que los tres partidos, especialmente La U fueron claves en esos acuerdos del gobierno de Juan Manuel Santos con los ex-Farc.

En el caso de la exgobernadora del Valle, desde el momento en que ganó Petro le deseó un buen gobierno. “Detrás de la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez está la esperanza de un Estado más cercano a la gente. Desde el Partido de la U les deseamos éxitos en su labor de construir una Colombia más justa, próspera y en paz”, dijo.

Mientras tanto, en medio de la campaña, la directora de La U habría tenido diferencias con Rodolfo Hernández. “Rodolfo se vende como el candidato anticorrupción mientras está en juicio, imputado por haber pactado coimas en contratos que él adjudicaba: las coimas las pactó por escrito su hijo. ¡Cínico, mentiroso y corrupto!”, cuestionó Toro.

El reto del nuevo gobierno ahora será lograr acuerdos con otras bancadas, no solo afines a sus ideas sino con las que puedan llegar a consensos en temas fundamentales. Del otro lado, varios partidos que no están de acuerdo con el proyecto del Pacto ya buscan formar una coalición de oposición para contrarrestar las ideas de Petro con las que no estén de acuerdo.