Reapareció la jueza Vivian Polanía tras polémico video; dice que está incapacitada

La jueza Vivian Polanía se volvió recientemente el centro de la polémica en las redes sociales luego de apareciera en un video, realizando un baile erótico en medio de la celebración del Día del Amor y la Amistad, que se llevó a cabo en una sede judicial de la ciudad de Cúcuta.

En la grabación se puede apreciar que la funcionaria estaba sentada en una silla en toda la mitad del recinto, mientras un hombre, sin camisa y con un delantal puesto, le bailaba encima y le ponía las manos en su cuerpo. Asimismo, muestra cómo el “bailarín” le echa en la boca leche condensada.

Tras la controversia, en las últimas horas la jueza reapareció y aseguró que se encuentra incapacitada por depresión por una semana.

Sobre el video aseguró que los demás funcionarios que participaron de la celebración no fueron cuestionados de la misma manera que ella. “Todos los juzgados lo hicieron, pero a la única que mencionan es a mí. Esa noche todos se rieron, eso solo causaba risa”, expresó.

En días pasados, la jueza Polanía habló en Vicky en Semana y aseguró que está viviendo una situación bastante compleja, pues indicó que sufre de acoso. Asimismo, señaló que se siente bastante perseguida por su forma de ser.

En la grabación se puede apreciar que la funcionaria estaba sentada en una silla en toda la mitad del recinto, mientras un hombre, sin camisa y con un delantal puesto, le bailaba encima y le ponía las manos en su cuerpo. Asimismo, muestra cómo el “bailarín” le echa en la boca leche condensada. | Foto: Foto: Video Twitter

“Nunca he tenido ninguna denuncia por corrupción. No es vida privada, es pública, pero es mi libre derecho al desarrollo de la personalidad. Yo entiendo que soy de una generación diferente. Yo intenté cambiar porque pensaba que el error era mío y empecé a ponerme vestidos largos. Ahora tengo un trauma psicológico con eso, hasta el punto de no poderme poner una falda sin pensar que alguien me está mirando y juzgando”, puntualizó entre lágrimas.

Luego, agregó: “Me quieren sacar, no es invento mío. Tengo pruebas y grabaciones de esto. Yo habló a calzón quitado. No me parece justo lo que están haciendo conmigo. Y estoy segura de que todo viene por un caso de corrupción. Tengo miedo de mi vida, ayer cuando entré a la sala, sentí que estaba ingresando a la horca”.

La jueza aprovechó el diálogo con este medio para aclarar bien lo sucedido, puntualizando que en ningún momento se contrató a un stripper y que el hombre nunca se desnudó en el despacho, como se está especulando en redes.

La jueza Viviana Polanía no aguantó las lágrimas | Foto: SEMANA

“Hay un restaurante acá, es un restaurante de waffles que se llama La Verga. Entonces, el chico no es un stripper, el chico es un mesero. El chico baila muy bien, pero no es un stripper. Jamás se desnudó ni nada parecido. No había licor, ahora me entero por las imágenes que estaban tomando, yo no sabía. Obviamente, esa situación nunca la propuse yo”, sentenció la funcionaria judicial, que además afirmó que él no solo le bailó a ella, sino que también lo hizo con otras mujeres.

Cabe recalcar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le abrió otra investigación a la jueza Vivian Polanía y otros funcionarios de ese despacho. La decisión se tomó tras conocerse el video viral en el cual la mujer aparece con un vestido blanco con escote en la espalda.

Jueza Heidy Vivian Polanía Franco | Foto: Instagram @heidyvivianpolaniafranco