Revelan nuevos detalles del asesinato de joven emprendedora en el Quindío: una mujer sería presuntamente la autora intelectual

La ola de violencia que golpea a Colombia se sigue ensañando contra las mujeres y el país no sale de la consternación por el homicidio de una joven de 24 años, al interior de una piñatería en el municipio de Montenegro, Quindío, por dos sujetos que participaron en el crimen. Las autoridades dieron a conocer nuevos detalles de este brutal ataque.

Una mujer posiblemente estaría detrás de su asesinato

Las primeras investigaciones dan cuenta que la mujer no había denunciado amenazas ni problemas personales , mucho menos extorsiones, por lo que las autoridades desconocen los motivos del asesinato.