Rodolfo Hernández dijo que Petro le ofreció “de todo”, pero el candidato del Pacto Histórico lo desmintió

Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, los dos candidatos en contienda para la segunda vuelta, han empezado un cruce de acusaciones frontal. No pierden oportunidad para señalarse el uno al otro.

Hasta hace menos de 15 días, ambos candidatos se movían dentro de la cordialidad. Hernández llegó incluso a señalar que Petro lo hizo bien como alcalde de Bogotá y el candidato del Pacto Histórico veía con buenos ojos a quien hoy le puede arrebatar la llegada a la Casa de Nariño.

Según confirmó el exalcalde de Bucaramanga, en su momento, Petro le ofreció “de todo” para que se uniera a él y confirmó que, dentro de esas ofertas, estaba la Vicepresidencia.

“Me ofreció de todo. Me dijo que él y yo éramos invencibles y creo que no se equivocó. ¿Qué tal él y yo aliados? Hubiésemos tenido 14 millones y medio de votos”, manifestó Hernández, en diálogo con Blu Radio.

Esta información fue desmentida minutos después por el propio Petro en esta misma emisora. Aseguró que hace tres años no habla con el exalcalde de Bucaramanga.

“Yo hablé con Rodolfo Hernández, que yo recuerde, la última vez, antes del covid, siendo él alcalde, en alguna visita que vino a Bogotá, queriendo conocer experiencias de mi Alcaldía. En ese momento, ni en la de él, estaban esas circunstancias que estamos viviendo”, contó el senador de izquierda.

Y agregó que “no es cierto (que le haya ofrecido la Vicepresidencia). Nosotros no hemos hablado desde hace más de tres años”.

En todo caso, Hernández se mostró convencido de que fue él quien evitó el triunfó del Pacto Histórico en primera vuelta.

“Que me agradezcan los colombianos de no haber tenido esa peste, si yo no me hubiera metido, Petro hubiera ganado ya”, dijo.

Y volvió a insistir en que a todos los que quieran los recibe con los brazos abiertos, pero que bajo ninguna circunstancia va a cambiar su discurso.

Nuevamente, planteó que, a la hora de votar, los colombianos deberán decidir si le entregan las chequeras del Estado a “Petro, a Roy Barreras, a Piedad Córdoba y Armando Benedetti, o a Rodolfo Hernández”.

Durante su diálogo con la emisora, volvió a desmarcarse del uribismo, una etiqueta que le han querido poner desde el Pacto Histórico.

“El doctor Petro, como tiene bodegas, tiene un montón de gente trabajando en eso, han cogido a decir que soy uribista y que soy el Uribe 3. Eso son mentiras, es una manera de quitarme votos. Creo que, como dicen algunas personas, el domingo murió el uribismo. Murió y ya lo enterramos, fue un entierro de primera”, dijo.

Las diferencias

Este lunes, en su cuenta oficial de Twitter, Hernández hizo una lista con 20 diferencias que, según él, tiene con la fuerza política liderada por Álvaro Uribe. Con esto, el candidato busca que sus seguidores “no coman cuento”, haciendo referencia a las críticas en su contra por una supuesta cercanía con el partido del expresidente.

Entre otras diferencias, aseguró que, en un eventual gobierno suyo, va “a reactivar el campo, dejando atrás las políticas neoliberales y la violencia que nos dejaron en el atraso, acabaron la autosuficiencia alimentaria y obligaron a la gente a desplazarse”.

También prometió reducir el tamaño del Estado, acabar con la corrupción y reemplazar a aquellos que incurren en estas prácticas por funcionarios eficientes.

“Nada de seguir despilfarrando la plata de los colombianos, como lo han venido haciendo los gobiernos anteriores”, publicó.

Y criticó fuertemente la reforma tributaria del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. “Siempre he dicho que la reforma tributaria de Carrasquilla, promovida por el gobierno de Iván Duque, fue un intento de ponerle IVA al hambre, algo completamente inaceptable”.

Además, en contraste con el uribismo, según él, una de las metas de su gobierno sería implementar el Acuerdo de Paz y negociar con el ELN. “Nadie más debería vivir el dolor de la guerra”.