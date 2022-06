Rodolfo Hernández se desahogó y les habló de corazón a las mujeres: “no paren bolas”

Uno de los temas o condiciones por la que más se le ha criticado al candidato a la Presidencia, Rodolfo Hernández, es sobre su presunto machismo y misoginia, polémica causada a raíz de un video que se hizo viral donde el ingeniero tiene una postura frente la mujer en cuanto a las labores directivas o de gobierno.

Este aparte de una entrevista ha generado una imagen negativa para el exalcalde de Bucaramanga, quien en diálogo con Vicky Dávila, directora de SEMANA, contó de manera más humana lo que él considera sobre su postura frente al trabajo y la labor de las mujeres.

Como parte de la estrategia que se ve en la carrera por gobernar desde la Casa de Nariño, varios de los contradictores de su campaña, antes de cumplirse la jornada de primera vuelta presidencial, usaron esas declaraciones, donde el ingeniero dice que las mujeres no deben trabajar y que deben estar en el hogar, para dañar su imagen. En este sentido, Hernández tuvo un nuevo mensaje para todas aquellas que se pusieron sentir ofendidas con estas declaraciones.

“Les quiero decir: no paren bolas, miren lo que hice en la Alcaldía de Bucaramanga. De tres cargos directivos, dos eran mujeres. Eso es contundente, es un hecho real. Las mujeres son más trabajadoras, más concentradas, tienen más reservas morales, más de todo, eficientes y eficaces. Eso es lo que digo. Ahora me sacaron de contexto. Ese no es Petro. Son esos vergajos que tiene al lado que le dicen: “Dígale esto o aquello para desvirtuar su opinión”. Lo que pasa es que estos politiqueros quieren desprestigiarme con cosas que las sacan de contexto”, dijo el candidato sobre a las mujeres y sobre esa situación puntual.

Sin embargo, el candidato dijo que fue criado en un contexto machista y que es consciente de esta condición, pero que es algo con lo que está y ha trabajado él los últimos años. En el momento en que Dávila le pregunta sobre si es machista o no, el ingeniero dijo:

“De pronto, sí, porque me crie en un ambiente machista, pero lo he venido corrigiendo”, aseveró.

Ante eso Vicky Dávila contra preguntó: ¿lucha contra eso?

La respuesta del candidato fue clara y sin titubeos: “Claro. Tengo una esposa que vive jodiendo con eso, excúseme la palabra, pero he mejorado muchísimo. Pero, colombianos, perdónenme eso, pero me crie en eso, eso fue lo que aprendí, el machismo, y el machismo es desastroso para las relaciones con la comunidad y también con la esposa. Ahora, dijo mi mujer, soy un merengue, o sea, una persona muy dulce”, detalló.

Por su parte, en el desarrollo de esta conversación, Rodolfo Hernández fue certero y respondió que no es misógino, no tiene desprecio con o hacia las mujeres y que es falso lo que dicen que no quiere que las mujeres de Colombia trabajen.

Ante lo anterior, señaló que la campaña de desprestigio que han realizado desde los otros candidatos y ahora su rival directo, Gustavo Petro, ya no le hace daño, sino que “me generan más votos. (la gente) No les creen ya porque es basado en mentiras. La gente, cuando se da cuenta, se va en contra de ellos”, agregó.

Las polémicas declaraciones de Rodolfo Hernández

Hernández también se refirió a la polémica entrevista con Marcelo Cezán, en la que dijo que el rol de su esposa era estar en la casa.

“Por ahí me contaron que la mujer ha sido importante en su vida personal y en su vida política; muchas de su gabinete en la Alcaldía de Bucaramanga eran mujeres. ¿Usted cree en la labor de la mujer, en la dirección, gobernando, dirigiendo cosas de alguna manera?”, preguntó Marcelo Cezán, en la cabina de la emisora Bésame.

El ingeniero no se lo pensó tanto y contestó rotundamente que “no”. Continuó diciendo: “Es bueno que ella haga los comentarios y apoye desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta”.

No obstante, el exalcalde de Bucaramanga manifestó que él no se refería al rol de la mujer como género, sino a la labor de su esposa como primera dama.