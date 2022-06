“Gustavo Petro está equivocado... lo que haría con las pensiones sería una expropiación”: Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández respondió a las más polémicas propuestas de Gustavo Petro, y quizá la que más ha causado impacto entre la clase trabajadora es el tema pensional. Petro expuso en campaña su propuesta de reforma, con la cual el sistema tendría un revolcón más profundo de lo que parece. Se trata de un régimen de reparto simple a través del cual las cotizaciones hasta cuatro salarios mínimos se harían vía Colpensiones. De ahí en adelante el ahorro se haría a través del esquema individual, es decir, el que actualmente manejan los fondos privados.

En tercer lugar, se tendría un peldaño voluntario, mientras que el régimen subsidiado se transformaría para aumentar el monto de lo que actualmente entrega el programa Colombia Mayor, con lo cual el subsidio para las personas mayores sería de 500.000 pesos, pues Petro es partidario de que las ayudas económicas se utilicen para sacar a la gente de la pobreza, no para darles una “limosna”.

Cuando Petro hizo pública su idea, de inmediato los fondos de pensiones y los millones de colombianos que tienen allí su dinero reaccionaron en contra. Para Rodolfo Hernández no hay que darle vueltas a lo que Petro está proponiendo: es una expropiación.

gustavo petro Candidato presidencial - Foto: esteban vega la-rotta-semana

“El ahorro que ha hecho un ciudadano es propio. ¿Cómo le voy a quitar eso para meterlo a los flujos, para pagar o repagar pensiones que el Estado tiene que pagar con el presupuesto nacional? El dinero que hay en Colpensiones y los fondos privados lo tengo que respetar. Todos los colombianos tienen derechos adquiridos. Y tenemos que mirar cómo vamos a hacer de ahora en adelante, un nuevo horizonte, un nuevo amanecer, y esto debe ser concertado con todos los colombianos”, dijo.

Agregó que no es “quitándoles los 360 billones de pesos que tienen ahorrados los colombianos en los fondos como se soluciona el problema. Eso no se necesita, eso es paja. Si cogen esa plata y la meten al Estado, que es lo que van a hacer, a los dos, tres años, no hay ni un peso, acaban con todo. Petro está equivocado”.

El candidato no titubeó en calificar la propuesta de Petro. “Él va a hacer una expropiación como en Argentina. Allá arruinaron a todo el mundo. El Estado es un devorador de plata que nunca responde por nada y todo lo gasta, todo lo consume. No se puede atentar contra el patrimonio privado, no estoy de acuerdo. Ahí verán los colombianos si se le miden a aprobar eso, ya es responsabilidad de la conciencia de cada uno. Cuando estén frente a las urnas, si ustedes son víctimas de su propio invento, pues sufran las consecuencias”, dijo.

“Petro está asustado”

“Está nervioso, asustado, totalmente desilusionado. Va a apelar a lo más bajo del ser humano para tratar de argumentar que voten por él”, así le respondió Rodolfo Hernández a Vicky Dávila lo que piensa que hará su rival en la carrera por la Casa de Nariño.

Rodolfo Hernández Candidato independiente en la segunda vuelta a la Presidencia de la República - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Aseguró, eso sí, que no le preocupa. “Entre más me ataque con cosas que no existen, más pierde electores. Eso es inversamente proporcional a lo que él cree que le va a pasar. Ahí están los resultados. Le estoy respirando en la nuca. Eso no es problema mío. No tengo la culpa de que me crean a mí y no a él”, sentenció.

La directora de SEMANA le preguntó qué pensaba cuando Gustavo Petro sostenía que él era un “millonario corrupto”. Hernández tiró esa bola para otro lado. “Creo que no es él, son esas joyitas atracadoras que tiene, como Benedetti y Roy, que le dicen: ´Atáquelo aquí, atáquelo allá´. Los hechos son contundentes y esa contundencia se está consolidando a favor mío. Entre más me ataquen, más votos saco”.

Para él, los dos parlamentarios, que saltaron del santismo al petrismo de manera sorpresiva al comienzo de la campaña presidencial, son los que han estado detrás de estrategias de Petro, como la de decir que se fragua un enorme fraude electoral.

“Pura paja. Es una manera de justificar su propia incompetencia. He hablado con Gustavo, es una persona bien intencionada, quiere a Colombia, pero no puede creer en Armando Benedetti, que lo manipula, y en Roy Barreras y Piedad Córdoba, para engañar a la gente. Eso le queda mal a Gustavo”, dijo el candidato.

“Él tiene tanta capacidad intelectual y de conocimiento que no necesita hacer eso. Y, mire, lo tengo aquí, respirándole en la nuca, sin hacer eso, sin contratistas, sin comprar votos, sin politiqueros a la pata mía, sin venderle el alma al diablo. Estamos a un paso de representar a los colombianos en la presidencia”, aseguró entusiasta.

Aun así, agregó que duda que Petro no reconozca su triunfo, pues va a sacar 15 millones de votos, según sus cuentas. “Entonces, ¿cuál reclamo van a hacer? Los colombianos estamos recontramamados de que nos digan mentiras, nos manipulen, nos compren los votos, de que se traicionen los intereses de la gente. Y, ante ese cansancio, la respuesta es votar con las emociones que podamos generar con nuestra propuesta de no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Creo que a Gustavo le toca que aspire para la próxima si es que se le quiere medir a una cuarta candidatura”, señaló.

El candidato también respondió a las acusaciones de Petro, quien lo ha llamado fascista. “No sé qué será para él fascista. ¿Será fascista un ingeniero pobre, venido del matrimonio de Luis y Cecilia, que se ponían chocatos (alpargatas) y que vivían en la pobreza? ¿Que difícilmente me pudieron educar en Bogotá para que yo fuera ingeniero civil, que me puse a trabajar con el mercado? Nunca he sido funcionario público, aparte de los 44 meses y 16 días de la Alcaldía. Si eso es ser fascista, pues, sí, soy fascista. Lo que soy es un trabajador berraquísimo”, puntualizó.

La molestia de Hernández con Roy ha sido evidente en varios escenarios. En medio del Congreso de Fedepalma que se realizó en Bucaramanga y al que asistió el constructor, dijo que Roy es una “vil prostituta”.

Aseguró que “la solución no es con Armando Benedetti y la solución no es con Roy Barreras, quien ha trasegado como una vil prostituta, viendo a ver cómo se acomoda… Así no se salva esto”.