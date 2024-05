¿Qué opina María Isabel? Lo más preocupante de las marchas del 1 de mayo

Con ello pretende Petro asignar selectivamente el destino de los ahorros del público, así no produzcan rendimientos, pero sí califiquen y satisfagan las necesidades de este Estado extremadamente asistencialista. Lo irónico es que este día del trabajo, en el que Petro se recostó para variarse como presidente, comportándose más bien como un activista en el Día Internacional del Trabajo, se dio, pero contra eso los sindicatos no protestaron.

Lo segundo del discurso de Petro fue, más que un comentario, una propuesta o un anuncio, fue el comentario de que la marcha del 21 fuera marcha de la muerte. Aumentando con ese comentario, como dice en su columna del El Tiempo, Pedro Medellín, que es una expresión de inaceptable intolerancia y de una peligrosa muestra de propensión antidemocrática contra la gente que no está de acuerdo con él,

¿Qué opina María Isabel? Petro, cada día más Petro

A las 6 en punto de la mañana, ¿qué estará opinando María Isabel hoy jueves 2 de mayo en SEMANA ? Pues la opinión, como no, va directo a las marchas petristas de ayer, porque la noticia es que él también logró llenar la plaza de Bolívar y lo iba a hacer porque se lo había propuesto.

Así fuera trayendo camionadas de indígenas recogidos en todo el país, montándose en el Día Internacional del Trabajo, convocando a funcionarios públicos y también convocando con pasión a sus principales adeptos, entre los cuales, llama la atención que había mucha gente joven, hay que decirlo, en contraste con la marcha del 21, que en términos reales, fue más abundante que la de ayer, donde con excepción de Barranquilla y Cali no se dieron las afluencias de manifestantes del 21.

En conclusión, la marcha petrista resultó mejor que lo esperado, pero no mejor que la del 21, definitivamente, y si mejor de otros días internacionales del trabajo, donde no se veía tanta noticia relacionada con la marcha, con el sindicalismo, dividido por cierto, por la conveniencia de que el presidente adquiriera mayor relevancia que el mensaje de los trabajadores en su día y de eso no hay duda, logró inflar a como dio lugar la marcha.