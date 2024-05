Presidente Gustavo Petro lanzó fuerte advertencia: “Si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles”

En un extenso discurso que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Plaza de Bolívar ante 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el mandatario lanzó una aguda advertencia frente a su Gobierno y las políticas públicas que ha diseñado su administración.

En el centro de la capital del país, el jefe de Estado habló frente a un eventual golpe de Estado en su contra, señaló que la respuesta estará a cargo del pueblo, el cual defenderá su administración en las calles.

“Si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles. Y al gobierno del cambio. Quiero ser claro. Quiero que este mensaje se difunda. Esté yo o no, si intentan un golpe contra la voluntad popular, tal como hicieron el 19 de abril de 1970, el pueblo en las calles recuperará la democracia y la voluntad popular”, expresó Petro.

Además, dio más detalles: “Ahora, y finalizo, que harto he hablado. Finalizo. Esto no quiere decir que vamos entonces, y el presidente de la república está convocando a una confrontación social. Violenta. No”.

Presidente Gustavo Petro en la marcha del día del trabajo 1 de mayo | Foto: Presidencia

“Mientras no pasen hacia la destrucción de la democracia, no. Porque nosotros defendimos con nuestra sangre un proyecto democrático para Colombia, en donde todas las personas se pudieran expresar sin temor de morir, sin temor alguno”, sostuvo el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro agitó su discurso en la Plaza de Bolívar: “Si van a intentar un golpe, enfrentarán al pueblo en las calles. Y al Gobierno del cambio” y señaló “el pueblo en las calles recuperará la democracia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/nzjaQpkWau — Revista Semana (@RevistaSemana) May 1, 2024

Por otro lado, y pese a la histórica movilización que se registró en contra del Gobierno nacional el pasado 21 de abril, cuando se llenaron la Plaza de Bolívar y otras zonas del país, con miles de cuidados, el presidente de la República Gustavo Petro atacó esa marcha.

Marchas 1 de mayo día del trabajo, a favor del gobierno del Presidente Gustavo Petro | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

En la declaración que dio el mandatario colombiano este 1 de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, arremetió desconociendo los reclamos de la ciudadanía contra sus polémicas reformas sociales.

“Se han quedado afuera de la realidad y ya no reconocen lo que significó el mensaje popular en las elecciones del año 2022. ¿No se dan cuenta? Llegaron aquí pensando que esas elecciones no existían, que no existía el presidente de la República o algo peor”, sostuvo Gustavo Petro.

Y agregó en su intervención: “Pensaron que llegando aquí a esta Plaza de Bolívar, cuna de la libertad, se ponían a gritar como si hubiese la gran cosa y había que tumbar al presidente de la República o que el presidente de la República se tenía que morir en uno de sus ataúdes”.

“La situación entonces sí varió y es de lo que quería finalmente conversar con ustedes. Porque los que llegaron aquí no llegaron a decir, vamos a dialogar, compañero presidente, como dicen ustedes. No dijeron, allá usted, aquí nosotros, pero estas son nuestras propuestas, no, señores. No llegaron a decir, ustedes están equivocados en este y en este otro punto y se podría mejorar con este y este otro punto, no”, expresó el mandatario colombiano.

Marchas 1 de mayo día del trabajo, a favor del gobierno del Presidente Gustavo Petro | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

También expresó: “Llegaron fue a decir que el presidente de Colombia se tenía que ir porque no es de ellos o se tenía que morir y por eso trajeron los ataúdes. Constituyeron la marcha de los ataúdes, la marcha de la muerte en Colombia”.

“Por eso, ¿qué les va a interesar que hayan fusilado a 6.402 jóvenes los gobernantes que ellos aplauden? ¿Qué les va a interesar que hayan cogido presos a 3.000 jovencitos por decir que querían un mejor futuro si ellos simplemente aplauden a sus gobernantes sólo por el hecho de que maten y maten y maten más gente? La marcha de la muerte hoy es respondida. Ustedes la han respondido. ¡Esta es nuestra respuesta!”, anotó el jefe de Estado.