“No me entra”: la mamá de Rodolfo Hernández se despacha contra Petro

Cecilia Suárez de Hernández, madre del candidato Rodolfo Hernández, dialogó con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, y habló de varios temas de la vida del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

En la charla, la señora Cecilia contó que al principio no le gustó la idea de que su hijo interviniera en el mundo de la política. “Le dije: ‘No, le di estudio fue para ingeniero, no para político’. Y me dijo: ‘No, es que yo quiero’. Le respondí: ‘Usted verá, a mí no me venga a poner problemas de esos; usted no sabe lo que es la política’. Es soberbio, igual a mí de soberbio. Y me dijo: ‘Me manejo bien’. Le dije: ‘Si se ha de manejar como la gente, métase, de resto, ni le doy ese consejo’. Se quedó callado. Al final se metió ahí, él verá”.

Se sorprendió del paso de su hijo a segunda vuelta y contó que no habló con él luego del triunfo electoral. “No, de la alegría se me olvidó hasta llamarlo (risas). No nos llamamos, y estas son las horas que no nos hemos hablado”.

Cecilia Suárez también habló sobre el rival de su hijo en la contienda por la Presidencia este 19 de junio, Gustavo Petro, cuando los colombianos volverán a las urnas para elegir al próximo presidente de la nación.

“No digo nada porque no me gusta. No me entra, no siento gusto por él. No me gusta porque como que no le veo buenas intenciones con el pueblo. En un discurso trató de decir que, de lo que tenían las personas, él les quitaba una parte, y uno matándose trabajando para que un político le quite uno lo que trabajó. No, eso no es así”.

La mamá de Rodolfo Hernández opinó sobre los ataques de Gustavo Petro hacia su hijo. “Envidia. Eso es envidia”, dijo, y recalcó que los colombianos deben votar “como quieran. Lo mismo me da, ellos verán”.

La señora Suárez también contó cómo fue el proceso para que Rodolfo Hernández ingresara a la universidad. “Lo matriculé en la Universidad Nacional. Nos fuimos para Bogotá, pero Luis, mi esposo, no quería. Le dije: ‘No, yo ya dije que lo llevo, lo llevo por encima de todo’. Nos fuimos los dos para Bogotá en Copetrán. Lo metí a la Nacional y se graduó. Bendito Dios, no perdió un semestre, nada. Eso sí, era muy estudioso e inteligente”.

Asimismo, narró que su hijo fue noviero. “Sí, como todos los muchachos. Cuando veía que no servía la novia, le decía: ‘Mijito, esa no le sirve’. Él me decía: ‘Yo soy el que voy a casarme’. Le decía: ‘Bueno, cásese’. Y se casó bien”.

Cecilia Suárez de Hernández sentenció que Colombia tiene arreglo: “Sí, claro, según los mandatarios se arregla un pueblo”; además, cree en la misión de su hijo de luchar contra la corrupción cuando sea presidente.

“A mí me pegó mi mamá mucho”: Hernández

“Mi mamá me daba fuete porque era muy inquieto”, le dijo el candidato a la directora de SEMANA. Afirmó que no está de acuerdo hoy con el castigo físico, pero justificó a su mamá por haberlo hecho. “Ahorita dicen que no se puede tocar [a los niños], entonces nosotros ahora no tocamos a nadie”, aclaró.

Hernández elogió el papel de su mamá, una mujer a quien describió como “una campesina pobre, sin educación, solo con tercer año de primaria” que los sacó adelante.

En otra entrevista para SoHo, el ingeniero también narró esa época de travieso: “A mí me pegó mi mamá mucho, pero era que [yo] jodía... era un loco”. Su mamá tenía cuatro hijos y les daba pelas con el cable de la plancha. “Le hacía un nudo y tome... con dos quedábamos listos”, recordó.