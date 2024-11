Sale a la luz video de decisión que tomaron hermanos de expareja de Brayan Campo contra familia de Sofía Delgado: “Están advertidos”

En su momento, junto al sujeto también fue capturada Evelyn Rodas, su entonces pareja sentimental y con quien tenía una hija pequeña que, casualmente, también se llama Sofía. Desde el principio la mujer sostuvo que no tuvo nada que ver con lo sucedido y siempre recalcó su inocencia.

“A mi hermana la sapearon y fueron ustedes. Esto no se va a quedar así. Ustedes son los culpables de lo que le pasó a la niña y les echan la culpa a los demás. Están advertidos, ¿no? Eso no se va a quedar así”, agregó pocos segundos después de que se fueran de la vivienda de la familia de la menor.

Ese mismo día, según señaló Séptimo día, Evelyn fue dejada en libertad por las autoridades, pues no se encontró ninguna prueba que la vinculara con el asesinato de Delgado y, además, el mismo Campo aseguró que su entonces pareja no había participado en esta acción. No obstante, ella sigue vinculada a la investigación que se adelanta del caso.