¿Se debe usar tapabocas ante posible erupción del volcán Nevado del Ruiz? El Servicio Geológico Colombiano respondió

El incremento de la actividad sísmica del volcán Nevado del Ruiz ha encendido las alarmas en los departamentos de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca, los cuales fueron llamados al alistamiento.

El nivel de alerta fue elevado a naranja, pues el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre confirmó que “en la última semana el volcán aumento los niveles de actividad que tenía normalmente y que hay mayor probabilidad de erupción”.

Ante este escenario, son muchas las dudas que han surgido, muchas de ellas sobre las afectaciones respiratorias que provocaría en la población una erupción del volcán y los cuidados que se deben tener para contrarrestarlas.

Sobre esta inquietud se pronunció en las últimas horas John Makario Londoño, director técnico de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano.

Makario aseguró que, en efecto, una erupción del volcán expulsaría mucha ceniza que, dependiendo de las condiciones del viento, se dispersaría a lo largo de cientos de kilómetros, afectando la calidad del aire, principalmente de los lugares donde caiga mayor cantidad.

“En ese sentido, es importante que estén preparados para ello. Hay diferentes alternativas, por ejemplo, el uso de tapabocas y pañuelos humedecidos. Estas son maneras rápidas de filtrar esas partículas -de la ceniza- para que no sean respiradas en el momento en que estén suspendidas en el aire”, explicó el experto.

John Makario Londoño, director técnico de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano. - Foto: Fotograma, 05:37,Rueda de prensa: Cambio de nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz, Youtube/@ServicioGeológicoColombiano

Así las cosas, de acuerdo con Makario, mientras el volcán Nevado del Ruiz no erupcione y, por ende, no expulse ceniza, la utilización del tapabocas no será necesaria, pero en caso de que ocurra, se hará fundamental su uso para evitar complicaciones respiratorias.

El experto confía en que el volcán retorne a niveles normales, pero enfatiza en que es algo “imposible” de prever. “Toda la comunidad y las autoridades deben estar preparadas, porque así evitaremos una tragedia en caso de que ocurra una erupción”, afirmó.

El Nevado del Ruiz es uno de los 25 volcanes activos y monitoreados que hay en Colombia. Está ubicado a 5.321 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera central, en el límite entre los departamentos de Tolima y Caldas. Es recordado por su erupción en 1985, que arrasó con Armero, dejando a 25 mil personas fallecidas, la segunda más mortal del siglo.

Piden a la comunidad estar a tenta a la información oficial sobre el sistema volcánico. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

A raíz de esta situación, su monitoreo es prioritario. Estas labores están a cargo del Servicio Geológico Colombiano, que es la entidad que adelanta la investigación en geociencias básicas y aplicadas del subsuelo del país, la evaluación y monitoreo de amenazas de origen geológico, así como el control nuclear y radioactivo.

El volcán es vigilado de manera permanente por el Servicio Geológico Colombiano. - Foto: Magda Jimena Ríos Bedoya

Desde hace décadas, el SGC monitorea los sismos, la actividad volcánica, la deformación de la corteza terrestre y los movimientos en masa (deslizamientos, caídas de rocas, flujos de masa, entre otros) que ocurren en el país. Esto con el fin de tener información confiable y oportuna para que las autoridades tengan herramientas para implementar acciones.