Seguidores del presidente Gustavo Petro convocaron marchas en Colombia para este 15 de noviembre y tras 100 días de su mandato: las razones

El presidente Gustavo Petro ganó las elecciones prometiendo un cambio. Cuando se cumplen sus primeros 100 días en el Gobierno, tiene resultados para mostrar, pero sin duda hay muchos desafíos por delante. Su jugada maestra, al tomar posesión, fue convocar a un acuerdo nacional que le ha permitido avanzar con sus proyectos en el Congreso sin mayores dificultades.

Su primer gran logro fue la aprobación de la reforma tributaria, a pesar de la turbulencia que se generó en el debate público. Con ella se busca recaudar unos 20 billones de pesos. Petro pudo hacer realidad su promesa de campaña al sacar adelante una tributaria más dura con los que más ganan. Sin embargo, tuvo que ceder en algunas de sus aspiraciones.

En cualquier caso, hoy las alarmas están encendidas. Por ese motivo, el Gobierno tendrá que maniobrar de manera muy audaz para que una alta carga de impuestos no termine echando al traste la economía y golpeando el recaudo. Esto en momentos en que se habla de una recesión mundial y justo cuando Colombia tiene indicadores en rojo: una inflación del 12,2 %, tasas de interés del 11 %, una deuda pública disparada, un desempleo del 10,7 % y un dólar volátil que ha tenido días por encima de los 5.000 pesos.

Bajo ese contexto, Francisco Maltés, presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y líder de la marcha a favor del presidente Gustavo Petro, anunció movilizaciones en las calles para apoyar la gestión del mandatario. Al mismo tiempo, Pierre Onzaga, líder de las movilizaciones contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró que los colombianos han salido a las calles desde el 26 de septiembre de 2022 a protestar contra el “desgobierno” del presidente Petro. Señalando que respetarán las movilizaciones convocadas por la CUT, pero calificándolas de “infantiles”, Onzaga señaló que sí hay motivos para preocuparse en Colombia tras 100 días de gestión del presidente Petro.

El presidente Gustavo Petro llega a 100 días de mandato - Foto: Semana

Francisco Maltés aseguró en SEMANA que las movilizaciones de este 15 de noviembre serán a favor de la gestión del jefe de Estado. “Es evidente que en Colombia se vienen desarrollando cambios en el anhelo popular y que no habían podido materializarse porque no había un gobierno que así lo hiciera. En primer lugar, la reforma tributaria. Esta reforma tiene un carácter progresivo y pagan impuestos los que más tienen y no los que menos tienen. El estallido social que comenzó el 21 de noviembre de 2019 se dio porque el presidente Duque (Iván) planteó una reforma laboral y pensional a los gorrazos. El presidente Petro ha dicho que las reformas serán concertadas. Entonces, hay unos cambios que se comienzan a ver y son reales”.

El líder sindical fue consultado por el daño que la reforma tributaria sí le haría al colombiano de a pie y respondió de forma muy similar a como lo hizo la senadora Clara López Obregón, quien señaló que los alimentos gravados son dañinos para la salud. De acuerdo con el líder sindical, el gobierno Petro sí busca el diálogo, la concertación. De igual manera, Maltés se refirió a la más dos recientes encuestas sobre favorabilidad del presidente Gustavo Petro, que señala que el mandatario tiene un índice de popularidad mayor a su desaprobación. Al respecto, dijo que toca mirar las fichas técnicas, sin analizar más al respecto.

A punto de cumplir sus primeros cien días de mandato, dos encuestas revelaron la calificación que tienen los ciudadanos de la labor del presidente Gustavo Petro. Una medición de la firma Invamer S. A. S. le dio un 49,7 % de aprobación a su labor y otra encuesta del Centro Nacional de Consultoría arrojó que tiene una imagen positiva del 61 %.

Onzaga, por su parte, señaló que le llamó la atención la forma como el líder sindical se refirió a la gestión de Petro, como si hablara de otro país. De acuerdo con su tesis, el mandatario “vende” la idea de que la reforma tributaria afecta a los “4.000 más ricos” cuando en realidad afecta a 48 millones de colombianos.

A su modo de ver, él se hizo elegir con un discurso, pero le está colocando impuesto a todo. “Es una contrasentido para ganar adeptos. Por eso, la gente en las calles está en contra”. Él también convocó movilizaciones para el martes próximo, pero en contra de la gestión. “Respetamos que ellos quieran medir fuerza contra la ciudadanía colombiana. Es infantil convocar esto, nosotros vamos a observar, no tenemos por qué participar en ellas. No se trata de medir fuerzas contra la ciudadanía”.

En cuanto a las dos encuestas referidas, Onzaga señaló que él ve en las calles un descontento general más alto de lo que una encuesta pueda retratar. “Ya hemos visto, cuando hay elecciones en el país, que las encuestas son normalmente poco acertadas a la realidad. Yo lo que estoy viendo en las calles y hemos visto en todo el país, en este proceso de movilizaciones masivas, que no van a parar en Colombia, es que los números son mucho más altos de lo que probablemente una encuesta pueda retratar. Así como en las elecciones la foto termina siendo completamente diferente a las encuestas, yo estoy convencido de que la aprobación de Gustavo Petro, incluso hoy, debe estar por debajo de ese 40 % que retrata Invamer porque en las calles la desaprobación de la gente es generalizada”, aseveró.