Semana negra para el Gobierno Petro: militares, ciberataques, cocaína y reclamos a Nicaragua

Intimidación de militares a la población civil

Esta situación además generó un nuevo enfrentamiento entre la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación, mientras el ejecutivo insiste en que la Justicia Penal Militar tiene la potestad de adelantar las investigaciones correspondientes, el fiscal general Francisco Barbosa advirtió que “Durante este año, he insistido en que no le corresponde al Ejecutivo realizar investigaciones judiciales de ningún tipo. La investigación la llevará a cabo la Fiscalía General de la Nación y no permitiremos que la Jurisdicción Penal Militar interfiera en una investigación relacionada con los derechos humanos de las poblaciones rurales de este país”