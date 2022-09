Senador Álex Flórez se reunió con los policías a los que insultó: “Presenté mis disculpas a los patrulleros”

El senador Álex Flórez se reunió este domingo con los policías a los que insultó mientras se pasaba de tragos en Cartagena. “Les presenté mis disculpas privadas y públicas a los patrulleros a los que irrespeté. A la institución @PoliciaColombia reiterar mi respeto y gratitud por la labor que realizan día a día y mis condolencias por el vil asesinato de siete policías el día de ayer en el Huila”, aseguró el congresista en su cuenta en Twitter, mostrando las imágenes del encuentro.

“De nosotros se espera lo mejor, reconozco que me equivoqué y que sí debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir”, agregó el congresista, que en la mañana del domingo publicó un video en el cual reconoció que tiene problemas con el licor.

“Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error. Seguiré trabajando con humildad por mejorar”, dijo el congresista junto a un hilo en Twitter, con videos, en los que evidencia su situación. De acuerdo con su relato, él sí tiene problemas con el licor. “Estos días no han sido nada fáciles para mí. Quiero reconocer que tengo problemas con el licor (...), he tocado fondo y el problema con el licor me ha causado dificultades con mi familia, con mis amigos. Lamento y es triste que personas se burlen de esta situación Hace tiempo había iniciado un tratamiento, pero lo abandoné creyendo que yo podía superarlo solo. Reconozco que no es así, que necesito ayuda”, agregó, al señalar que retomará dicho tratamiento.

Le presenté mis disculpas privadas y públicas a los patrulleros a los que irrespeté.

A la institución @PoliciaColombia reiterar mi respeto y gratitud por la labor que realizan día a día y mis condolencias por el vil asesinato de 7 policías el día de ayer en el Huila. pic.twitter.com/lRmBqzrSdW — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 4, 2022

En su video del mea culpa, Álex Flórez dijo que no “perderá el enfoque. Reconozco que fallé, sí me corresponde dar ejemplo. Gracias a quienes se han solidarizado, el Álex del video no representa lo que quiero ser. Miles de disculpas y muchas gracias por escucharme”. Los policías agredidos instauraron una denuncia penal contra el congresista por calumnia e injuria. El presidente del Congreso, Roy Barreras, se despachó contra su colega del Pacto Histórico. “Debería haber Ley seca para los congresistas. La gente viene a trabajar y no a beber... El alcohol es pésimo consejero”, dijo.

Anterior al video de las disculpas, el congresista dijo: “Son cosas que nos pasan a todos. No voy a renunciar a mi humanidad por ser senador. A mí me eligieron para hacer leyes, no para que me portara como el ejemplo nacional”. Como si fuera poco, aseguró que no se pensaba disculpar. “No entiendo cuál es el drama”, concluyó.

En el video que suscitó el escándalo. el congresista dijo, ebrio: “Aquí los cartageneros se acostumbraron a faltarle el respeto a la gente. Ustedes, irrespetuosos, violadores de derechos”, les dijo mientras les grababa la cara a cada uno. “Ladrones, atracadores”, remató. Según se informó, Flórez estaba intentando ingresar al hotel con una mujer y por eso habría comenzado a alegar de esa manera.

Flórez era tristemente conocido por ser quien le dio un codazo a la entonces candidata y hoy senadora Susana Boreal para poder estar junto a Gustavo Petro en un acto público. Sus hechos recordaron el episodio del senador Eduardo Merlano, quien se inmortalizó por haberle gritado a un policía: “Usted no sabe quién soy yo”. Este episodio le costó a Merlano una inhabilidad de diez años y un llamado a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. A Flórez también se le puede ir hondo. La Procuraduría ya le abrió una indagación preliminar para la cual pidió realizar algunas pruebas. Entre ellas está tomar la declaración de los policías agredidos y solicita al Hotel Caribe las copias de los videos de seguridad. Aún es incierto qué sucederá con la anunciada denuncia y con el proceso preliminar que anunció el Ministerio Público.