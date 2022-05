“Sería una atrocidad romper el proceso metro”: ¿mensaje de Angélica Lozano a Gustavo Petro?

El metro de Bogotá volvió a inmiscuirse en las elecciones presidenciales. En su recorrido por la capital del país, el candidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, habló de sus compromisos en movilidad con la ciudad, entre ellos garantizar y entregar financiación para las nuevas líneas del metro.

En la presentación de su programa de gobierno, Gutiérrez estuvo acompañado por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien destacó los principales apartes del discurso del candidato presidencial.

Acompañamos a @FicoGutierrez en su presentación del programa de seguridad #BogotaSeguraConFico pic.twitter.com/5oD7xcZm0s — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 17, 2022

Uno de los mensajes de Federico Gutiérrez que Valencia resaltó en su cuenta oficial de Twitter fue el relacionado con el metro. “¿Bogotá quiere metro? Nosotros estamos comprometidos con construirlo”, escribió Valencia, haciendo alusión a lo dicho por Fico.

“¿Bogotá quiere metro? Nosotros estamos comprometidos con construirlo” @FicoGutierrez — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 17, 2022

El trino escrito por Valencia fue refutado por la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien aseguró que el metro de Bogotá no está en juego y aprovechó para mandar un mensaje que podría estar dirigido al candidato presidencial Gustavo Petro.

“Fuera de lugar, Paloma: el metro de Bogotá no es juego de elecciones”, afirmó Lozano en primera medida y posteriormente destacó los avances logrados en este proyecto. “Tras 50 años, Peñalosa contrató y avanza el metro de la ciudad. El gobierno (distrital) actual más el gobierno nacional saliente avanzan en la línea 2 que será subterránea a Suba y Engativá”, subrayó la senadora.

En ese orden de ideas, para Angélica Lozano “sería una atrocidad romper el proceso metro”. Aunque la senadora no mencionó ningún nombre, su mensaje habría sido una indirecta para Petro, ya que el candidato del Pacto Histórico es el único que ha asegurado públicamente que en caso de llegar a la Presidencia revisaría la primera línea del metro que se está construyendo.

“Hasta ahora no hay estudios, hasta al día de hoy la empresa que contrató Peñalosa, de origen chino, no ha presentado estudios de metro elevado y mientras no presente estudios no hay valores, cantidades. Ni siquiera sabemos cuál es ese 70 % (que debe financiar la Nación) y si se puede o no se puede”, afirmó Petro en un debate del Pacto Histórico en la alianza digital de SEMANA y El Tiempo.

Petro indicó que conformará una comisión que estudie la viabilidad de seguir con el metro elevado.

“Si no avanzan esos estudios durante estos meses y llegamos a la realidad de un nuevo gobierno, entonces creamos una comisión para hablar con la empresa china y el gobierno chino, verificar por qué no ha avanzado en los estudios, si tienen, aunque sea unos estudios parciales, compararlos con los estudios del metro subterráneo y tomar la decisión costo/beneficio más favorable para la ciudad de Bogotá”, puntualizó el candidato para entonces.

En su momento, lo dicho por Petro también generó molestia en la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien de manera tajante respondió a lo planteado por el candidato.

“Más reversa tiene un río que el metro de Bogotá. No hay ninguna probabilidad de que tengamos alguna reversa, ningún atraso, hemos esperado 60 años y no vamos a permitir que nos hagan esperar más”, fueron las palabras de López.

La mandataria indicó: “Llevamos 60 años hablando del metro, al fin lo estamos construyendo, la obra completa va en 16 %, pero en el patio taller, que es la primera parte, la preparación del suelo del patio taller, que es un frente de obra específico, ya va casi en 25 % de avance”.

En cuanto a la segunda línea del metro a Engativá y Suba, la cual será subterránea con una extensión de 15,8 kilómetros, tanto la alcaldesa López como el presidente Iván Duque han advertido que antes de finalizar el actual Gobierno quedará firmado el acuerdo de cofinanciación. De hecho, hace dos semanas la Alcaldía solicitó un cupo adicional de endeudamiento para garantizar los recursos del Distrito para este proyecto.