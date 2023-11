“Si hay más incautación de cocaína es porque hay mayor producción”, expertos reaccionan a cifras del gobierno en materia de narcotráfico

También dijo que no se puede ver la batalla contra las drogas como una guerra perdida. “pues no se podría decir que es una guerra perdida, sino una estrategia muy débil que no desestabiliza al narcotráfico”.

Por su parte Ricardo Vargas, sociólogo de la universidad Nacional y experto en políticas de drogas, aseguró que las solas incautaciones de droga no le hacen un daño fuerte al narcotráfico en el país. “Que lo pongan en peligro, no. Lo que pasa es que eso hace parte de una estrategia que no ha mostrado que funcione. Todo lo que se haga ahí, igual que la reducción de hectáreas de cultivos, eso no tiene mayor repercusión”. manifestó.