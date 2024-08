“Atajen a Vicky Dávila... o lo lamentarán”, directora de SEMANA responde a titular en El Espectador: “Atajar aquí puede ser asesinar”

Un artículo de opinión publicado en la página web de El Espectador tituló: “atajen a Vicky Dávila… o lo lamentarán”. Ante este hecho la directora de SEMANA respondió:

“Vi un titular en El Espectador que decía: ‘Atajen a Vicky Dávila… o lo lamentarán’. Me puse a pensar. ¿Por qué les molesta que una periodista se preocupe por el futuro de Colombia? ¿Por qué se perturban porque no soy indiferente en un momento crucial y único para el país? La democracia y la libertad están en riesgo y no podemos ser indiferentes”, inició su respuesta.

Dávila agregó que “este es un momento que exige grandeza, unión, claridad mental. Hay que resistir y tratar de aminorar el daño que ha generado Petro en 2 años de Gobierno y el daño que pueda hacer en el tiempo que le queda en la Casa de Nariño. Pero todos debemos ser conscientes de lo que significan las elecciones en 2026″.

La directora de SEMANA continuó con su respuesta asegurando: “Si Petro se queda o si deja a su candidata o a su candidato, el país estará perdido. Así que tenemos que ser realistas y actuar para que ese proyecto político destructor del petrismo no gobierne más allá del 7 de agosto de 2026″.

“Muchos sienten miedo y eso es normal, pero hay que sobreponerse. Necesitamos que los empresarios vuelvan a trabajar sin temores, sin amenazas, sin presiones. Que puedan generar cada vez más y mejor empleo. Que hagan su trabajo como lo saben hacer. No más persecución”.

Dávila insistió en que “ellos, los empresarios, eso sí, cada vez tendrán que ser más empáticos y sin necesidad de tener la pistola de un gobierno en la cabeza, deben cumplir con su labor de ayudar a los más necesitados. Es su deber moral social con un país que les ha dado absolutamente todo”.

Entonces, la directora de SEMANA se volvió a cuestionar: “¿Por pensar así me tienen que “atajar”, como dice El Espectador? O por pensar que es necesario que Colombia recupere la seguridad, entendiendo que hay que reconstruir la capacidad de la Fuerza Pública. La ley y la constitución son el camino. La debilidad es la peor forma de enfrentar el crimen en un país en donde los grupos criminales cada vez tienen más control territorial, son más ricos y más letales. En últimas, más y más poderosos”.

“Eso sí, hechos como los falsos positivos son aterradores e inaceptables. Aquí debe haber unas Fuerzas Armadas legítimas y efectivas, pero jamás brutales. El límite natural es el respeto a los derechos humanos, eso no se puede negociar. Ciertamente, hoy sigo convencida de que ni Uribe ni Santos ordenaron los falsos positivos. Eso es delirante. Por lo demás, que los culpables paguen y vayan ante la justicia”, resaltó.

“¿Me quieren ‘atajar’, como dice El Espectador, porque pienso que a los pobres, a los afros, a los indígenas, a las mujeres, a los jóvenes, y a los más desvalidos no pueden usarlos más para las lecciones? No. Hay que cumplirles, hay que ayudarlos. El 7 de agosto de 2026 tiene que llegar un gobierno humanitario. Ya no más manipulación de los necesitados. Oportunidades para todos. No más esclavitud, a través de subsidios que solo tienen fines políticos, como lo hace el Gobierno Petro, pero que en el fondo solo buscan fortalecer el proyecto político destructor del petrismo”, indicó Dávila.

Insistió que “educación, trabajo, que la gente vuelva a soñar, que pueda lograr con su esfuerzo cumplir esos sueños. Pero seamos realistas, hagamos las matemáticas simples, las cuentas. El PIB per cápita de Colombia es de 6.600 dólares. El de Suiza es de 92.000 dólares. Ahí está la diferencia. Somos un país pobre. Pero con grandes perspectivas. Con gente pujante y talentosa, capaz de sacar adelante no solo a su país, sino a su familia, a sus hijos, con trabajo y esfuerzo”.

La directora de SEMANA manifestó en que “me tienen que ‘atajar’, como dice El Espectador, porque creo firmemente que cualquier gobernante debería simplificar el sistema tributario colombiano y plantear una discusión que parta de un 10-10-10: 10 % de impuesto de renta individual, 10 % de impuesto al consumo, 10 % de impuesto corporativo”.

“Aquí hay que explorar más petróleo. Aquí el PIB debe crecer al 6 %, no a ese mediocre 1 %, como ocurre en el Gobierno Petro. Si seguimos así no tenemos futuro. Me quieren ‘atajar’, como dice El espectador, porque pienso que la corrupción es el peor de los males y que por eso Colombia no avanza”, indicó.

“No más esa alianza macabra de políticos, funcionarios y contratistas. No más esas mafias que todo se lo roban y que desangran al Estado. Hay que recuperar la moral pública y la decencia. Hay que volver la honradez una costumbre, como dice el Gobierno. No más el vivo, el que saca ventaja, el que piensa solo en su bolsillo. No más un presidente rodeado de corrupción como Petro”, señaló Dávila.

“Por último, me tienen que “atajar”, como dice El Espectador, porque he alertado a los colombianos sobre el grave peligro de que nos pase lo de Venezuela, o lo de Argentina, antes de Milei... Los enchufados con el Gobierno Petro son los más peligrosos, porque cada vez que alguien se le arrodilla a este Gobierno ayuda a fortalecer el proyecto político destructor del petrismo. Ya se quedaron con gran parte del sistema de salud, las pensiones, esperamos decisiones en la Corte Constitucional, van por los servicios públicos, y cada vez someten a más colombianos vía subsidios”.