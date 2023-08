Marcha contra el alza de la gasolina y el ACPM: así será la protesta hoy lunes; sitios de encuentro y hora de inicio

“Llamamos al pueblo colombiano en general a rechazar el incremento del precio de la gasolina y a lograr que no se toque el precio del ACMP” , dijo Pedraza, quien pidió que se revise la fórmula de cálculo del precio del combustible. Y es que, de no hacerse, podría alcanzar hasta los $ 15.100, de acuerdo con predicciones de expertos.

Puntos de concentración de la movilización

Argumentos en contra del alza al precio de la gasolina

Llama la atención que desde que el Gobierno comenzó a aplicar los aumentos en el precio de la gasolina, siendo los primeros de 200 pesos y los más recientes de 600 pesos, no se han registrado manifestaciones para sentar una oposición a la medida —o al menos no como las que tuvieron lugar en el gobierno anterior—. Este detalle fue analizado hace unos días por la congresista Jennifer Pedraza en el espacio de Vicky en Semana.

“¿Para qué? —y es la indignación que le está causando a los colombianos—, ¿para pagarles a los bandidos por no robar y por no matar? Es que de dónde van a sacar toda esa cantidad de dinero para pagarle 12 millones al año a un bandido por no robar y no matar. ¿De dónde se va a subsidiar eso? Pues de la platica que los mismos colombianos pagan en sus impuestos o en alzas como estas del combustible”, redondeó el congresista en aquella entrevista con Vicky en Semana.