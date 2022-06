“Todo saldrá a la luz”: Federico Gutiérrez tras polémico video de Roy Barreras

Por medio de un vídeo, quedó en evidencia que el senador Roy Barreras, en conjunto con otros integrantes del Pacto Histórico, planearon en algún momento afectar las campañas de los candidatos de la Coalición Centro Esperanza, especialmente la de Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.

“Acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no al centro, si esto sirve de algo, coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria”, indicó Barreras.

Además, agregó que “Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla”. El senador electo por el Pacto Histórico para este periodo legislativo que está a punto de comenzar, indicó que en una próxima reunión definirían esa estrategia y los roles que asumirá cada uno para concretar ese objetivo. Asimismo, solicitó preparar contradicciones, si es que eso resulta útil.

De igual forma, en dicha reunión el senador manifestó que concretamente hay dos opciones para afectar al excandidato presidencial Sergio Fajardo y el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, los cuales los consideraba un peligro para Gustavo Petro.

“O dividir a ese centro más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro (...) inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro y acepte hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza, es decir, Fajardo nadie tampoco confía en él”, afirmó Barreras.

El senador además se pregunta si el ataque sería contra Alejandro Gaviria. Además, dejó bastante claro que no puede ser Gustavo Petro el que haga la arremetida, y menciona a “una señora de la caridad que nadie la puede tratar mal” e indicó “No lo puede tratar mal Petro, pero yo sí y el que se sume también”, señala.

Federico Gutiérrez se pronuncia

El excandidato presidencial por la Coalición Equipo por Colombia, a través de sus redes sociales se pronunció sobre lo sucedido con Roy Barreras, indicando que no le sorprende lo que hizo la campaña del líder de la Colombia Humana.

Además, indicó que esa misma estrategia la utilizaron en su contra: “No me sorprende lo que hizo la campaña de Petro y el mismo Petro, para desprestigiar a sus rivales políticos, incluyéndome”, indicó Gutiérrez.

Asimismo, indicó que “todo saldrá a la luz” y aseveró que quien hizo parte de un grupo ilegal que mataba y secuestraba es capaz de desprestigiar a otros: “Quien hizo parte de un grupo ilegal que mataba y secuestraba, es capaz de lo más “mínimo” que es desprestigiar a otros. Ojo Colombia”, trinó.

No me sorprende lo que hizo la campaña de Petro y el mismo Petro, para desprestigiar a sus rivales políticos, incluyéndome.

Todo saldrá a la luz.

Quien hizo parte de un grupo ilegal que mataba y secuestraba, es capaz de lo más “mínimo” que es desprestigiar a otros. 👁 Colombia — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 9, 2022

Alejandro Gaviria con Gustavo Petro

Cabe mencionar que el panorama es completamente distinto, a pesar de que la estrategia parece que resultó siendo efectiva. A la fecha Alejandro Gaviria sigue con Gustavo Petro ya que en días anteriores, había anunciado su apoyo al candidato del Pacto Histórico.

“Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las cortes, son mayores con Rodolfo Hernández”, dijo el exministro de Salud.

Por su parte, Sergio Fajardo sí decidió decirle que no a Gustavo Petro y ante la negativa de Rodolfo Hernández, este ha decidido hasta ahora no apoyar a ningún candidato.

“(...) Yo por Gustavo Petro no voto. Estoy escribiendo un texto para decir por qué no voto por Gustavo Petro, lo voy a poner por escrito. Me han llamado muchas personas del Pacto Histórico, personas que yo no conozco, que conozco sus nombres, personas de las que tengo una buena impresión en la distancia, y han conversado conmigo. He conversado con muy poquitos, muy poco, y yo les he dicho que por él no voy a votar”, indicó en su momento Fajardo a BLU Radio.