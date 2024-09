Trágica historia de amor: murió quemado, pero evitó que su novia falleciera en incendio durante vacaciones en Santa Marta

Ambos se encontraban en el segundo piso del lugar y, al no ver más salida, decidieron romper los vidrios de la ventana. En esos segundos cruciales, las llamas alcanzaron sus cuerpos, provocando quemaduras de gran magnitud. Vecinos y residentes alcanzaron a escuchar los gritos de auxilio.

“Ellos viajaban todos los años a diferentes lugares, llevaban cinco años de relación. Llegaron el domingo por la tarde a Santa Marta y alquilaron el apartamento. Angélica nos contó que no prendieron la estufa, ella está consciente y nos dio su versión. Dijo que se levantaron temprano y querían calentar unos sándwiches para llevar, entonces abrió el microondas y este explotó, incendiando todo el apartamento ”, contó al medio.

A su vez, la mujer agregó que, “él ayudó a Angélica a salir por la ventana, pero no logró escapar a tiempo. Cuando cayó al suelo, ya estaba incendiado. Ella trató de apagarle las llamas en la cabeza, pero tenía una pierna fracturada y una costilla rota. Ella tiene quemaduras en el 35 % de su cuerpo y ahora está siendo intervenida quirúrgicamente ”.

Pero la tragedia no terminó ahí, ya que, pese a que la pareja fue remitida hasta un centro médico en Barranquilla, Atlántico, familiares aseguran que la atención fue demorada, situación que provocó que el estado de Edward se agravara aún más. De hecho, Blanca Iguabita, madre de la persona fallecida, asegura que hubo demora en los trámites de la EPS para su traslado a una clínica especializada en dicha ciudad.

“No hubo una ambulancia disponible. El dueño del apartamento los llevó al centro médico. Edward tenía el 95 % de su cuerpo quemado, (...) tardaron demasiado en autorizar su traslado a Barranquilla, porque Compensar no dio la autorización a tiempo. Finalmente, lo trasladaron el miércoles por la noche”, señaló la tía.

La familia del bogotano solo pide a las autoridades que se esclarezca lo sucedido, así como se agilicen los trámites para trasladar su cadáver a Bogotá, “el informe de los bomberos se demora 10 días. Estamos en medio de los trámites para el traslado de mi sobrino porque la Fiscalía no tenía conocimiento del caso; al parecer, la Policía no reportó lo sucedido. Queremos que se esclarezcan los hechos, porque algunos medios están diciendo que fue culpa de ellos por haber dejado la estufa encendida, pero Angélica nos contó su versión y no es así”.