Transportadores levantan bloqueos en Zipaquirá tras acuerdos parciales con la Alcaldía; por una cámara de fotomultas se paralizó el municipio

SEMANA habló con el alcalde de Zipaquirá, Wilson García, quien aseguró que, tras hacer presencia en uno de los puntos de concentración de los conductores, se instaló una mesa de diálogo. Sin embargo, fue enfático en decir que no permitirá que se sigan “irrespetando los semáforos”.

“Unos transportadores están en contra de una cámara de fotomultas que está establecida en un semáforo y que ha sacado multas a quienes se pasan el semáforo en rojo. Entonces, solicitan que se quite y no respetar los semáforos en un punto, y eso no puede pasar”, sostuvo el mandatario local, quien indicó que “se abrió una mesa de diálogo”.