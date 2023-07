Protestas en Zipaquirá: transportadores no levantarían bloqueos hasta el desmonte de cámara de fotomulta; cientos permanecen sin poder salir

De acuerdo con la información conocida por SEMANA , los conductores no tienen previsto levantar el bloqueo que mantienen sobre la carrera 15 con calle octava, en el barrio La Paz, en el Frigorífico -salida del municipio- y el barrio Pasoancho, así como en otros puntos, hasta que la administración municipal no “entregue soluciones”.

“Unos transportadores están en contra de una cámara de fotomultas que está establecida en un semáforo y que ha sacado multas a quienes se pasan el semáforo en rojo. Entonces, solicitan que se quite y no respetar los semáforos en un punto, y eso no puede pasar”, sostuvo el mandatario local, quien indicó que “se abrió una mesa de diálogo”. Todo parece indicar que la reunión con el alcalde y la instalación de la mesa de diálogo permitiría reanudar el transporte público, por el que cientos no pudieron asistir a sus trabajos o buscar alternativas para desplazarse a municipios aledaños.