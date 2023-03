Tras inversión de $6.780 millones, se inauguró la nueva sede de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital en Bogotá

El Distrito inauguró la nueva sede de la facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la que se invirtieron $67.800 millones, para beneficiar a 6.647 estudiantes de pregrado y a 184 de posgrado de la institución en carreras técnicas y profesionales en esta sede.

En el evento participaron el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego; la ministra de Educación (designada), Aurora Vergara; la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López; la secretaria de Educación, Edna Bonilla; el rector de la Universidad Distrital, Giovanny Mauricio Tarazona; la vicerrectora Académica de la Universidad Distrital, Mirna Jirón; la alcaldesa local de Ciudad Bolívar, Tatiana Piñeros; miembros del consejo superior de la Universidad; y estudiantes beneficiarios del programa Jóvenes a la U.

En el acto de apertura, el presidente Petro aseguró: “Antes se propuso la privatización de la educación, y esta ciudad dijo que no. Por eso nos propusimos ampliarla (la universidad) en términos de cobertura y de calidad. Aquí no se creía que la universidad tenía que estar con los pobres, sino con la élite”.

Presidente Gustavo Petro compartiendo con estudiantes en la Universidad Distrital. - Foto: Alcaldía de Bogotá

Petro propuso, aprovechando que se está discutiendo la reforma a la Universidad Distrital, que se cree la Facultad de Ciencias de la Salud en la localidad de Bosa. “Allí hay un lote que debería ser la facultad de Medicina, para que los jóvenes del sur puedan estudiar, al máximo posible, todos los temas de la salud”, señaló el presidente.

El mandatario de los colombianos agregó: “Ahora, el Sena puede preparar a centenares de miles de hombres y mujeres en tecnología, en programación, de tal manera que no solo seamos imitadores, sino también ser creadores software libre, para que se pueda crear tecnología, en un tema que se vuelve crucial en el siglo XXI. Si no abordamos estos temas, no nos vamos a desarrollar como Nación”.

Gracias al trabajo de varias administraciones distritales y a los compromisos adquiridos con los entes externos y la comunidad educativa, se logró la construcción de los edificios Techné y Lectus que conforman esta nueva sede, con la educación de calidad, la investigación y la innovación.

En el acto de entrega, la alcaldesa López sostuvo: “Hoy demostramos que construimos sobre lo construido y que ponemos la educación en primer lugar. Gustavo Petro, como alcalde, inició esta obra. Este es un momento de exaltar y reconocer el trabajo de la Alcaldía Local, de los ediles y edilesas, de los organismos de control y de los y las estudiantes”.

La mandataria explicó que la obra necesitaba de recursos adicionales, y aseguró que “en Bogotá no pueden quedar ‘elefantes blancos’”, y aseguró que los jóvenes necesitan hoy y ahora las oportunidades de empleo y educación que se merecen.

“Por eso celebramos inaugurar estas obras que son de la ciudadanía, no de los alcaldes. Aquí hay 2.800 cupos adicionales para estudiantes. Complementario a esta sede tecnológica, estamos construyendo la nueva sede de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Distrital. Por eso, con las regalías, estamos invirtiendo en educación; y también se acaba de crear la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Distrital”, afirmó la mandataria de los bogotanos.

Sede de la facultad Tecnológica de la Universidad Distrital - Foto: Alcaldía de Bogotá

Programa “Jóvenes a la U”

Actualmente, Jóvenes a la U tiene más de 24.000 beneficiarios en 48 Instituciones de Educación Superior oficiales y privadas del Distrito. Esto es posible gracias a los impuestos que pagan las y los bogotanos, a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local y a los aportes en la matrícula que realizan las Instituciones de Educación Superior.

Alcaldesa Claudia López en la inauguración de la sede de la Facultad Tecnológica. - Foto: Alcaldía de Bogotá

A la fecha ya se han entregado más de 18.800 apoyos de sostenimiento (giros) a los beneficiarios. Inicialmente, el Distrito se puso la meta de beneficiar a más de 20.000 jóvenes en programas de educación superior.

La quinta convocatoria de Jóvenes a la U tendrá lugar en los meses de mayo y junio y ofrecerá entre 7.000 y 8.000 cupos de educación superior adicionales. El Distrito espera que, al cierre de 2023, más de 31.000 jóvenes sean beneficiarios de Jóvenes a la U. En el caso de la Universidad Distrital, para las 3 primeras convocatorias del programa, se registraron 1.085 beneficiarios