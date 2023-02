Atentos: presidente Petro se reunió con Alejandro Gaviria luego de sacarlo del Ministerio de Educación, ¿de qué hablaron?

El presidente de la República, Gustavo Petro, sostuvo este martes 28 de febrero una inesperada reunión con Alejandro Gaviria luego de haberlo sacado del Ministerio de Educación, determinación que desató un terremoto político en Colombia.

SEMANA conoció detalles del encuentro que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, reunión que según se pudo establecer fue cordial y en buenos términos, luego de que inclusive el jefe de Estado, por medio de su cuenta de Twitter, había agradecido al exministro Gaviria por su labor adelantada en la cartera de Educación.

Trascendió que luego de la reunión, el presidente Petro y Alejandro Gaviria quedaron en amistad y dejando de presente un ambiente de amabilidad y respeto entre ambos. El encuentro duró media hora.

Casa de Nariño - Foto: guillermo torres-semana

De la misma manera, el jefe de Estado escuchó de nuevo las preocupaciones de Gaviria sobre la reforma a la salud y lo invitó a seguir aportando al debate desde su nuevo lugar. Finalmente le dejó las puertas abiertas en el Gobierno del cambio.

“Renuncio al Ministerio de Educación por razones de ‘salud’”: el irónico mensaje de Alejandro Gaviria

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, continuó con su estilo irónico para referirse a su salida del Gobierno de Gustavo Petro, un hecho que se veía venir desde las últimas semanas cuando el académico empezó a cuestionar la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho, uno de los temas banderas de la actual administración.

Alejandro Gaviria, exministro de Educación. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Horas después de que fue despedido de la Casa de Nariño, y luego de producirse la alocución del presidente Petro, Gaviria aprovechó su cuenta de Instagram para desahogarse, pero con ironía. “Mi esposa me dicta, yo escribo. Renuncio al Ministerio de Educación por razones de salud. Dejemos así”, dijo el exministro de Educación. Gaviria no esconde que su salida obedece por oponerse a la reforma a la salud del Gobierno.

Presidente Gustavo Petro en alocución presidencial desde la Casa de Nariño. - Foto: Presidencia de la República

De hecho, aunque el presidente Gustavo Petro se tragó el primer sapo de la filtración de sus primeras líneas rojas sobre la reforma, un tema que fue discutido en un encuentro de ministros, no lo hizo en esta oportunidad cuando el país conoció un documento de los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; la de Agricultura, Cecilia López; y el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, en el que coincidían en que el texto, como estaba redactado el proyecto, no era viable financieramente.

Ministro de Educación, Alejandro Gaviria, ministra de Agricultura, Cecilia López, ministra de Salud, Carolina Corcho y ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. - Foto: Fotografías oficiales de los respectivos ministerios.

Ese episodio molestó al alto Gobierno y tuvo que tomar decisiones. Algunos asesores del presidente Gustavo Petro le insistieron en la necesidad de renunciar a Gaviria y de paso enviar un mensaje de liderazgo porque actualmente él y su reforma a la salud estaban siendo cuestionadas por su propio equipo de trabajo.

Mientras tanto, el ministro, que se volvió incómodo, pretendió sostenerse y seguir dando la pelea desde adentro del gabinete; pero fue insostenible.

Laura Sarabia responde por la agenda del presidente, pero no es la responsable de las decisiones del mandatario a última hora ni de sus incumplimientos, cuestionados por la oposición. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Este lunes 27 de febrero, la secretaria general del Palacio, Laura Sarabia, lo citó a la Casa de Nariño y allí, personalmente, el presidente le notificó la noticia.

Él, quien permanecía con su carta de renuncia desde hace varias semanas en su maleta, dio las gracias y se retiró. Minutos después se produjo la alocución del mandatario, en la que confirmó la noticia.

“Agradezco a Gustavo Petro la invitación a hacer parte de su Gobierno. Mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles”, escribió Gaviria en su cuenta personal de Twitter.

Casa de Nariño. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Y agregó en otro mensaje: “Agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeros del ministerio. Les deseo muchos éxitos a la ministra Aurora Vergara en todo lo que viene, en especial en la reforma a la Ley 30 que veníamos trabajando en equipo y con entusiasmo”.

Aurora Vergara, viceministra de Educación Superior.

Tras este episodio, a Gaviria le han recordado una entrevista que concedió en plena campaña presidencial cuando él era precandidato. “Yo le puedo describir cómo va a ser el Gobierno de Petro ¿Quiere que se lo explique?... El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el Gobierno y Petro comienza a tuitear como loco y, básicamente, ese es el conflicto que se crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada”, dijo a su entrevistador. Ese presagio se cumplió y Gaviria fue uno de sus protagonistas.

Por ahora, se desconoce cuál será la suerte del exministro, pero claramente no podrá medirse en las elecciones regionales de octubre porque estaría inhabilitado. Lo más posible es que regrese a la academia, al menos por ahora.

Alejandro Gaviria se pronunció tras su salida del Ministerio de Educación: “Seguiré opinando con libertad”

El presidente de la República dio a conocer que Alejandro Gaviria salió de su cargo en el Ministerio de Educación, en medio de una profunda tensión que se desató en el Gobierno nacional por las críticas que lanzó sobre la reforma a la salud.

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro. - Foto: Foto: montaje SEMANA.

El mandatario nombró como jefe de la cartera a Aurora Vergara, quien cumplía las funciones de viceministra. “Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, (que) con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social”, manifestó.

“He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte, para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciado. Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas. Mi gabinete y yo, como presidente de la República, seguimos comprometidos en sacar no solo las reformas, sino unas reformas que mejoren sustancialmente la vida de todos los colombianos y colombianas”, agregó el jefe de Estado.

En ese sentido, el ahora exministro Gaviria, en su cuenta de Twitter, se pronunció sobre lo sucedido. En primera instancia, agradeció la invitación del presidente Petro de hacer parte de su Gobierno. Acto seguido, recalcó que sus opiniones siempre tuvieron un propósito constructivo. Gaviria también indicó que seguirá opinando con libertad, con el objetivo de que Colombia tenga las mejores reformas posibles.