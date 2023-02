“No tenemos nada que ver en la salida de los ministros”: Dilian Francisca Toro revela detalles de la reunión con el presidente Gustavo Petro

Tras la decisión del presidente Gustavo Petro de hacer cambios en su gabinete, se ha hablado de que supuestamente la reunión previa que tuvo con los directores de los partidos influyó.

En entrevista con SEMANA, la directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, respondió que ese tema nunca se trató en el encuentro.

SEMANA: ¿Qué opinión tiene sobre la salida de tres ministros (Educación, Deporte y Cultura) del gabinete del presidente Petro?

DILIAN FRANCISCA TORO (D.T.): Eso es fuero del presidente. Me imagino que, tras una evaluación, el presidente Petro tomó esa decisión. Siento la salida de (Alejandro) Gaviria porque es una persona que conoce el sector y sé que hubiera hecho una excelente labor, la venía haciendo, creo que hubiera aportado mucho a la educación del país, pero bueno, ese es el fuero del presidente y ahí no nos podemos meter.

La directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, respondió a las críticas contra su bancada tras la reunión con Petro. - Foto: Partido de la U

SEMANA: ¿Le preocupa la reforma a la salud, sin Alejandro Gaviria en el Gobierno?

D.T.: No. Ya hablamos con el presidente precisamente para lograr que los partidos y la sociedad civil podamos aportar en una reforma en la que está en juego la vida y la salud de las personas. Todos los sectores tenemos derecho. Él entendió que tenemos que construir conjuntamente y por eso abrió la puerta para que podamos hacerle modificaciones al proyecto de ley. Él mismo lo dijo: “Dentro del disenso tiene que haber consenso”. Y para aprobar una reforma hay que tener consensos. Es muy difícil aprobarla como la presentaron, por eso es importante abrir esas puertas. Me pareció que estaba muy receptivo, eso es un avance.

SEMANA: ¿Qué hablaron en esa reunión?

D.T.: El tema de la reforma (a la salud). Todos, los tres partidos, o sea, el expresidente César Gaviria (Partido Liberal), Efraín Cepeda (Partido Conservador) aportaron lo que pensaban, sus críticas y preocupaciones . Luego, yo hice el trabajo más técnico de hablar sobre los problemas que habría y las preocupaciones que teníamos y las posibles modificaciones que se podrían hacer. El presidente al final dijo que hay que abrir la puerta a que se hagan unas modificaciones del articulado y llegar a consensos.

El presidente Gustavo Petro conversó con los líderes de la coalición del Gobierno. - Foto: Presidencia

SEMANA: ¿En esa reunión, o en privado, se habló de la salida de los ministros del gabinete?

D.T.: Ojalá esto lo ponga bien grande: no se habló absolutamente nada. No solamente estuvimos los tres presidentes de los partidos, fueron todos los partidos de la coalición. Nos quedamos tan sorprendidos como el resto de colombianos cuando él anunció la salida de los ministros. No tenemos nada que ver, no conocemos la señora que reemplazó a María Isabel Urrutia. Lo que tiene que hacer la ministra es una autoevaluación de qué pasó, por qué, qué fue lo que hizo para que el presidente tomara la decisión. No influimos en la decisión, no nos interesa. Me parece muy importante que eso quede muy claro.

SEMANA: Algunos sectores han dicho que la salida de los ministros, entre ellas, la ministra María Isabel Urrutia fue por ‘mermelada’, ¿es así?

D.T.: Nosotros no tenemos la culpa. Es decir, una persona no puede echarle la responsabilidad a otros de lo que ha dejado de hacer en su cartera. Yo qué voy a saber. Uno debe mirar para dentro y autocriticarse, qué pasó, qué sería, pero no echarle la culpa a otros. No conozco a la nueva ministra, ni nadie del partido, ni siquiera sé de dónde es.

SEMANA: ¿Cómo vio al expresidente César Gaviria y al Partido Liberal con respecto al Gobierno?

D.T.: Él es bastante crítico con la reforma. Ayer se ratificó en que el partido, así como estaba la reforma, no lo aprobaría y por eso se necesitaban las modificaciones.

El presidente Gustavo Petro conversó con los directores de los partidos de la coalición de Gobierno, entre ellos, el expresidente César Gaviria (Partido Liberal) y la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro (Partido de la U). - Foto: Presidencia

SEMANA: ¿La coalición de Gobierno sigue fortalecida?

D.T.: Yo creo que con el tema de ayer y haber podido dar el espacio y la apertura para hablar sí, lo que pasa es que con la ministra Corcho a veces no es fácil. Con la apertura del presidente las cosas se tranquilizaron y estamos en la construcción de un articulado que aporte al proyecto de ley que presentó el Gobierno.

SEMANA: ¿Qué más conversaron en la reunión con el presidente Petro?

D.T.: Estuvimos hora y media esperando que llegara (Petro). La reunión duró como dos horas. Todo fue alrededor de la reforma a la salud.