Laura Sarabia desmiente a exministras Patricia Ariza y María Isabel Urrutia: “Conocían la decisión antes de la alocución”

Continúa la polémica por el sorpresivo retiro de tres ministros del gabinete de Gustavo Petro. Dos de ellas, Patricia Ariza, exministra de Cultura, y María Isabel Urrutia, exministra del Deporte, aseguran que se enteraron de que debían dejar el cargo por la alocución, sin aviso previo del mandatario.

Frente a las declaraciones de las exministras, Laura Sarabia, jefe de gabinete, las desmiente afirmando que los tres fueron informados previamente sobre la decisión del presidente.

Es importante aclarar que las dos ministras y el ministro saliente conocían la decisión del Presidente @petrogustavo antes de la alocución presidencial. Las versiones de que fueron notificados por medios de comunicación son, cuando menos, imprecisas. — Laura Sarabia (@laurisarabia) February 28, 2023

“Es importante aclarar que las dos ministras y el ministro saliente conocían la decisión del presidente Gustavo Petro antes de la alocución presidencial. Las versiones de que fueron notificados por medios de comunicación son, cuando menos, imprecisas”, dijo la jefe de gabinete en Twitter.

SEMANA conoció por fuentes de Presidencia que las exministras fueron citadas a las 5 de la tarde a una reunión con el presidente Gustavo Petro. Una hora y media después, ninguna de las dos funcionarias llegó al encuentro y, previo a la alocución, Sarabia se comunicó con ellas para notificarlas.

María Isabel Urrutia, exministra del Deporte. - Foto: guillermo torres reina

Mientras Urrutia sostiene que nunca fue notificada, la exministra Ariza, en conversación con SEMANA, confirmó que recibió una llamada cinco minutos antes del anuncio del presidente.

“Pues me llamaron cinco minutos antes, pero realmente me enteré por la alocución del presidente. Yo quiero aclararles a ustedes que yo respaldo este Gobierno, que soy una persona de izquierda y leal. No me gusta la manera como lo hicieron, sé que el presidente está ejerciendo un derecho porque todos los ministros somos de libre nombramiento y remoción, pero me hubiera gustado que él me lo dijera mirándome a los ojos”, manifestó Ariza para este medio.

Ante ello, Laura Sarabia reiteró, por medio de su cuenta de Twitter, y en respuesta a una internauta, que “las ministras, al igual que todo el gabinete, estaban citadas en la tarde donde se les notificaría la decisión. Por razones que desconozco no asistieron, por lo que fueron notificadas vía telefónica”.

Lo sé Jennifer, seguramente es un malentendido pero por eso hice la aclaración. Las ministras, al igual que todo el gabinete, estaban citadas en la tarde donde se les notificaría la decisión. Por razones que desconozco no asistieron por lo que fueron notificadas via telefónica. https://t.co/L0BaBuHHld — Laura Sarabia (@laurisarabia) February 28, 2023

La exministra de Cultura, Patricia Ariza. - Foto: Ministerio de Cultura

Por su parte, la exministra del Deporte dijo lo contrario: “No sabía, ni sospechaba, ni me dijeron previamente. Fue en la alocución”.

Lo que dijo el presidente en la alocución

El presidente de la República, Gustavo Petro, en una alocución que realizó en la Casa de Nariño este lunes 27 de febrero, anunció que sale del Ministerio de Educación Alejandro Gaviria, en medio de una profunda tensión que se desató en el Gobierno nacional por las críticas que lanzó sobre la reforma a la salud.

El jefe de Estado nombró como nueva ministra de Educación a Aurora Vergara. Pero las medidas no pararon allí, ya que también salieron del gabinete la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, para quien su reemplazo será Astrid Rodríguez, así como la ministra de Cultura, Patricia Ariza.

En alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro sacó al ministro de Educación, Alejandro Gaviria. - Foto: Presidencia de la República

“Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación. Hago un llamado al Acuerdo Nacional, a que todas las fuerzas políticas, incluso de la oposición, los gremios, las asociaciones comunales, las organizaciones sociales y a cada uno de los colombianos y colombianas, ayuden a construir este país con el debate y las propuestas”, sostuvo Petro.

Y añadió en su alocución: “Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, (que) con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén nos ayuden a construir este pacto social”.

“He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte, para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas. Mi gabinete y yo como presidente de la República seguimos comprometidos en sacar no solo las reformas, sino unas reformas que mejoren sustancialmente la vida de todos los colombianos y colombianas”, continuó en su declaración Petro.

De la misma manera, el mandatario colombiano defendió las reformas políticas que está radicando y diseñando el Gobierno nacional, dentro de estas la iniciativa de salud.

“Este Gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. El objetivo es simple, los cómos y los medios complejos: buscamos simplemente que cualquier enfermo sea atendido y que se prevenga la enfermedad, que cualquier persona de edad tenga un bono pensional, que cualquier trabajadora tenga estabilidad laboral”, subrayó.