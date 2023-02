María Isabel Urrutia: “Un edecán de la Casa de Nariño me sacó de la alocución presidencial y me informó que ya no era ministra”

El lunes 27 de febrero, la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia, recibió una llamada telefónica de Laura Sarabia, la secretaria general de la Casa de Nariño.

Al otro lado del teléfono, la funcionaria le dijo: “Doctora, buena tarde, el presidente tomó una decisión, ven hasta acá para que hablemos”, según le contó Urrutia a SEMANA. “Jamás me dijo que me habían sacado del cargo”, aclaró la deportista.

Urrutia se desplazó hasta la Casa de Nariño y justo cuando iba a iniciar la alocución presidencial presidida por Gustavo Petro y un grupo de ministros, se ubicó al lado de sus compañeros y, según su relató a esta revista, un edecán se lo impidió. “Me dijo: ‘No puede hacerse ahí porque usted ya no es ministra’”.

María Isabel Urrutia llegó a la Casa de Nariño sin saber que la despedirían del cargo. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Eso es triste, describió Urrutia. “El edecán me dijo: ‘Usted no puede ingresar porque ya no es ministra‘, y hoy martes 28 de febrero, sigo siendo ministra porque no he presentado mi renuncia ni me han declarado insubsistente. Lo ven a uno como un ladrón, eso es lo que más me duele”, expresó.

Ante el impedimento del edecán, María Isabel Urrutia, incómoda y sorprendida, se hizo a un lado y escuchó presencialmente, a escasos metros, el discurso y el anuncio oficial del presidente Gustavo Petro de su salida del cargo.

“Si antes alguien me hubiera confirmado la decisión del presidente, yo no hubiera ido al Palacio de Nariño”, le dijo a SEMANA.

“Yo llegué a trabajar normalmente al consejo de ministros que estaba citado a las 5:00 p. m.”, detalló.

Al lado de la alocución presidencial, por fuera de la cámara, estaba María Isabel Urrutia escuchando su despido. - Foto: Presidencia de la República

Cuando Petro terminó su intervención al país, ella estaba al lado, afuera de las cámaras. Aún así, se le acercó: “Le agradecí, lo felicité y le deseé la mejor de las suertes”.

Ella, quien se la ha jugado políticamente hace más de 20 años por Gustavo Petro, se despidió del equipo y se marchó, casi en silencio, por los pasillos de la Casa de Nariño.

“¿Por qué me saca?”, reflexionó la deportista con SEMANA. “A mí no me importa irme porque tengo qué hacer. Yo sí quiero conocer su respuesta”, dijo.

Este martes 28 de febrero, Laura Sarabia, la secretaria privada de la Casa de Nariño, la convocó a una reunión a las 9:00 a. m., pero Urrutia no pudo llegar.

Lo hará -según le dijo a esta revista- en la tarde, cuando se desocupe porque avanza en reuniones con organismos internacionales que le podrían, eventualmente, garantizar un trabajo después de su corto paso por el Ministerio del Deporte.

"Hay que perdonar", dijo María Isabel Urrutia al referirse a Gustavo Petro, el político al que le ha apostado políticamente en los últimos 20 años. - Foto: Guillermo Torres /Semana

La deportista cree que le notificarán nuevamente la decisión y le pedirán que renuncie o, eventualmente, la declaran insubsistente. “A uno le preguntan: ¿renuncia o la declaramos insubsistente? A mí no me han preguntado ese pedacito. No sé con quién es la cita. No he podido ir. Estoy organizando primero a dónde caeré”, expresó.

Pese al mal momento, dijo que se siente “ilusionada con lo que hice, porque el pueblo colombiano se dio cuenta de lo que hice por los deportistas. Las encuestas lo dicen, salvar Juegos Nacionales, ir a los territorios, hacer que cambie la forma de contratación en el Ministerio, de 2.700 funcionarios quedaron 1.000 funcionarios. Eso es una cosa importante, creo yo, aunque para los políticos no es importante por la época. Funciona esto dándole más importancia al político que al deportista”.