Tras denuncia de SEMANA, solicitarán a los órganos de control investigar presuntos actos de corrupción en la Universidad Distrital

En la mañana de este lunes 27 de febrero se realizó una sesión pública del Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el que se determinó solicitarle oficialmente a la Personería de Bogotá o la Procuraduría General de la Nación, investigar inmediatamente con control preferente los hechos denunciados por SEMANA de presunta corrupción de un profesor que pasó de ganarse 4 a 36 millones mensuales, y redondea con bonos 800 millones al año, al parecer gracias a la dudosa obtención de puntos salariales. Se trata del profesor César García Ubaque.

Lo habría hecho, principalmente, a través de la publicación de artículos científicos en la revista ‘Tecnura’, que él mismo dirigió durante diez años y por medio del registro de 15 ‘software’ o aplicaciones que pasaron a ser propiedad intelectual de la Universidad Distrital, pero que hoy en día se descargan sin ningún tipo de impedimentos en Play Store, entre otras posibles irregularidades.

La solicitud inicial para que se inicien cuanto antes las respectivas investigaciones fue hecha por la propia secretaria distrital de Educación, Edna Bonilla Sebá, quien es la presidenta del Consejo Superior de la Universidad en representación de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Sesión del Consejo Superior de la Universidad Distrital. - Foto: Pantallazo de transmisión en vivo en YouTube.

Bonilla inició su intervención mencionando varios puntos que reveló SEMANA en su denuncia y posteriormente hizo la solicitud de una investigación.

“Tenemos que solicitar y lo haría desde la Presidencia que la administración actúe de manera inmediata frente a las investigaciones que sean necesarias en la oficina asesora de control interno e incluso solicitar el control preferente de la Personería y lo Procuraduría”, aseguró Bonilla.

Así mismo, la funcionaria le hizo una importante solicitud al rector de la Universidad Distrital, Giovanny Tarazona. “Le quiero pedir rector, que en el próximo consejo nos cuente cómo avanzan las investigaciones para que podamos tener ese informe respectivo y solicito que el Consejo Superior este permanente informado sobre esta situación”, dijo.

La secretaria de Educación, Edna Bonilla, es la representante de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ante el Consejo Superior de la Universidad Francisco José de Caldas. - Foto: SED

El profesor César García Ubaque, quien es miembro suplente del Consejo Superior también participó de la sesión y defendió su actuar y señaló que se someterá a las investigaciones enmarcadas en el debido proceso que sean pertinentes.

“El régimen salarial de los profesores de planta de las universidades públicas que establece el Decreto 1279 de 2002, determina todas las modalidades y tipo de trabajo que pueden ser objeto de reconocimientos de puntos salariales. Todo reconocimiento de estos puntos se llevan a cabo a través de comités internos de asignación y como secretario del comité actúa el jefe de la oficina de docencia y una vez surtido el proceso de verificación de existencia de legalidad y legalidad de los trabajos presentados, estos son remitidos a pares evaluadores quienes determinan si los trabajos poseen o no el mérito científico académico que sean objeto de reconocimientos de puntos salariales y una vez surtidas estas etapas, es el comité el que aprueba o rechaza el otorgamiento de los puntos”, dijo García Ubaque.

En ese sentido, explicado lo anterior, García Ubaque afirmó: “toda la producción académica que se me ha reconocido a lo largo de mi tiempo trabajado en la Universidad Distrital, que ya alcanza los 12 años, ha pasado y surtido todos los procesos”.

El profesor César García Ubaque interviniendo en la sesión de Consejo Superior. - Foto: Pantallazo de transmisión en vivo en YouTube.

En la sesión del Consejo Superior también se tomó la decisión que la Universidad Distrital emita un comunicado a la opinión pública dando a conocer su postura sobre esta denuncia.

Lea a continuación la denuncia completa hecha por SEMANA:

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, que entre los años 2020 y 2021 se vio involucrada en un grave escándalo de corrupción luego de que el director del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (Idexud), Wilmar Muñoz Prieto, fuera hallado responsable de haber desviado cerca de 11.000 millones de pesos que tenían destinos académicos, en gastos y lujos personales usando la tarjeta de crédito y la cuenta corriente institucional a su antojo, nuevamente podría caer bajo la lupa de los órganos de control, esta vez por el millonario sueldo que recibe un importante profesor gracias a la dudosa obtención de puntos salariales, lo que le estaría permitiendo apropiarse de relevantes recursos que podrían ser destinados para otros fines.

Wilman Muñoz, exdirectivo de la U. Distrital que compró autos de lujo y propiedades con dinero del claustro - Foto: Archivo Personal

Se trata del profesor César Augusto García Ubaque, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ingeniería Civil y doctor en Ingeniería de la Universidad de los Andes, catalogado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia como investigador sénior, miembro principal del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital hasta diciembre de 2022 y actual miembro suplente del mismo Consejo. Es también miembro de la Sala del Conaces del Ministerio de Educación, exdirector de la revista Tecnura, adscrita a la facultad tecnológica y del grupo de Investigación GIIUCUD.

Los profesores de planta de las universidades públicas en Colombia se rigen por la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior; así mismo, a través del Decreto 1279 de 2002, el Gobierno nacional estableció el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales, en el cual se determinó que el sueldo mensual que cada profesor devengue dependerá de los puntos salariales que acumule.

La norma establece que a quienes ingresen por primera vez a la carrera docente en las universidades públicas se les hace una asignación de sueldo de acuerdo con los puntos salariales que obtengan por los títulos correspondientes a estudios universitarios, a la categoría dentro del escalafón docente, a la experiencia calificada y a la productividad académica.

Es así como a cada profesor se le otorgan puntos salariales por cada título de pregrado, de especialización, de maestría o de doctorado que tenga en su currículo, además de puntos por el escalafón docente que tenga, los cuales para las universidades públicas son profesor auxiliar, asistente, asociado y titular; puntos por cada año de experiencia calificada; por producción académica que equivale a artículos inéditos publicados en revistas especializadas, libros, ponencias, obras artísticas, patentes, entre otros ítems.

De esta manera, si bien no hay un sueldo definido para los profesores que ingresen a la planta de las universidades públicas, pues la remuneración mensual de cada profesor dependerá de los puntos salariales que tengan, se podría decir que en promedio un profesor con posgrado podría iniciar su nombramiento con alrededor de 400 puntos salariales.

No obstante, cada profesor puede ir aumentado su sueldo con la obtención de nuevos puntos salariales, ya sea porque realizó otro estudio de pregrado o posgrado, porque publicó un libro, un artículo o un editorial en una revista científica, porque registró una patente u obtuvo otros productos académicos.

Explicado en otras palabras, no es ilegal que cada profesor aumente su salario con la obtención de nuevos puntos salariales, lo ilegal sería que esos puntos se obtengan de manera dudosa utilizando mecanismos que podrían ser cuestionados.

Publicación de artículos y editoriales en la revista ‘Tecnura’

Pues bien, eso es lo que al parecer ha venido ocurriendo en la Universidad Distrital con el profesor César García Ubaque, quien quintuplicó su sueldo en los diez años que estuvo como director de la revista Tecnura con posibles publicaciones dudosas de más 50 artículos y editoriales en la revista que él mismo dirigía y por las cuales obtuvo puntos salariales.

Según consta en la resolución pública 794 de la Universidad Distrital del 14 de diciembre de 2010, por medio de la cual se hizo el nombramiento de García Ubaque como profesor de tiempo completo, él ingresó a esta institución con 431,56 puntos salariales y partiendo que, para ese año, de acuerdo con el decreto 1370 del 26 de abril, cada punto salarial estaba fijado en 9.313 pesos, García comenzó su trabajo con un sueldo de 4.019.118 pesos.

Enfrentamiento entre estudiantes y el Esmad. - Foto: Policía Bogotá

Un año más tarde, hacia el año 2011, García Ubaque asumió la dirección de la revista Tecnura, autorizándose, presuntamente, él mismo, la publicación de varios artículos científicos en esta misma revista, a pesar de que cada artículo debe ser evaluado inicialmente por el comité editorial y posteriormente por pares externos.

Hacia el año 2015, Colciencias inició una estrategia para rediseñar el Publindex (sistema diseñado para la evaluación y clasificación de revistas científicas nacionales) con el objetivo de diseñar e implementar un sistema de valoración de las revistas colombianas a partir de criterios existentes y comúnmente aceptados para evaluar su gestión editorial, calidad de contenido, nivel de citación, regularidad y accesibilidad, en el que el objetivo principal era facilitar su inclusión en los sistemas internacionales de valoración de revistas científicas.

Tecnura es una revista indexada de acuerdo con las convocatorias que se hacen para tal fin. Por ejemplo, de acuerdo a la convocatoria n.° 875 de 2020, la revista Tecnura quedó clasificada en la categoría B. Una de las principales condiciones y requisitos establecidos por Publindex para mantener la indexación es que el director de la revista no publique más de un artículo al año en la revista que edita. Por este hecho, hace unos años, Tecnura perdió su indexación debido a la irregular cantidad de artículos publicados cuyo autor era precisamente su director, el docente García Ubaque. De este hecho, no hubo ninguna consecuencia, y peor aún, la producción de artículos del docente en su misma revista continuó sin problemas.

Revista Tecnura de la facultad tecnológica de la Universidad Distrital. - Foto: Universidad Distrital

Ahora, por otro lado, cada volumen de una revista especializada también tiene un editorial y lo ideal es que para cada publicación se invite a un profesor investigador de otra universidad o de otro país para que haga ese editorial. En Colombia, escribir el editorial de una revista científica también otorga puntos. Pues bien, García Ubaque, siendo el director de la revista Tecnura, además de publicar artículos científicos, también se autodesignó en casi todos los cuatro volúmenes anuales de los últimos diez años para hacer el editorial de la misma revista que él dirigía, lo que obviamente le otorgaba puntos salariales.

Pues bien, desde 2011 hasta la fecha, García Ubaque publicó 54 productos entre artículos y páginas editoriales en la revista Tecnura, lo que le significó 380 puntos salariales adicionales por solo esta revista, es decir, incrementó su sueldo aproximadamente en 6.500.000 pesos mensuales, llegando anualmente a casi cien millones de pesos si se incluyen las prestaciones.

Hay que dejar claro que producir conocimiento científico y plasmarlo en artículos que posteriormente sean publicados en revistas especializadas no está mal, al contrario, es lo ideal; sin embargo, en el caso de García Ubaque, de acuerdo con una denuncia de posible corrupción que ya está en el despacho del rector de la Universidad Distrital, Giovanny Mauricio Tarazona, al parecer, presuntamente, muchos de los artículos de García Ubaque no son inéditos y serían parafraseo de trabajos de grado de estudiantes de la Universidad, y al ser los estudiantes los creadores del proyecto de grado, es decir, de la obra original, y conforme a lo establecido en el estatuto de propiedad Intelectual de la Universidad Distrital, estos estudiantes deberían figurar como autores del artículo científico, pero García Ubaque, al parecer, simplemente los cita y se pone él como autor.

Pone a su esposa, hija y hermano como coautores

Otro hecho que llama la atención sobre la denuncia de presuntos actos de corrupción que involucra a César García Ubaque, es que en gran parte de los artículos que él publicó en la revista Tecnura también figuran como coautores su esposa, Martha Lucía Vaca (sicóloga); su hija, María Camila García Vaca (química); y su hermano, Juan Carlos García Ubaque, quien es médico y docente de la Universidad Nacional y miembro de la revista Salud Pública de esta institución de educación superior.

De acuerdo con el análisis que hizo SEMANA, mientras García Ubaque fue director de la revista Tecnura, hubo una constante publicación familiar con por lo menos 14 artículos en los que aparece, él, su esposa, hija o hermano.

Algunos de esos artículos son los siguientes: ‘Incineración de residuos sólidos municipales en hornos ladrilleros tipo hofman, simulación y análisis de flujos de gases’; ‘Identificación y evaluación de la contaminación de la calidad del agua por curtiembres del municipio de Villa Pinzón’; ‘Emisión de dioxinas y furanos en Colombia; Encapsulamiento de lodos de plantas de tratamientos de aguas residuales de la industria automotriz en matrices de arcilla’; ‘Guía metodológica para determinar el efecto del disconfort térmico sobre operaciones industriales estandarizadas’; ‘Simulación numérica CFD de la estructura de control y del sistema de compuertas radiales - represa El Quimbo’, entre otros.

Por otro lado, según lo explica la denuncia que está en poder del rector Tarazona, al parecer no existe una línea específica de investigación de García Ubaque, ya que él publica sobre medio ambiente, construcción, redes hidráulicas, estática, redes neuronales, salud pública, política agropecuaria, ética en la matemáticas, minería de datos, geotecnia, economía, turismo, sistemas complejos, sistemas de bombeo, lógica difusa, operaciones industriales, algoritmos genéticos, simulaciones numéricas, entre otros temas. Este hecho es bastante curioso, si se pudiera llamar de alguna manera, dado que los “investigadores sénior” se dedican casi de manera exclusiva a una sola línea de investigación, lo cual los identifica claramente en el mundo de la ciencia.

¿Qué pasa con la revista ‘Salud Pública’ de la Universidad Nacional?

Desde la época en que César García Ubaque inició como director de Tecnura, hacia el año 2011, no solo comenzaron sus publicaciones en dicha revista, sino que también, curiosamente, empezó a publicar artículos en la revista Salud Pública de la Universidad Nacional, en la que su hermano Juan Carlos García Ubaque es miembro del comité editorial.

Es decir, según reza la denuncia, al parecer se trataría de un posible entramado en el que “usted me publica y yo le publico”.

Revista Salud Pública de la Universidad Nacional. Imagen de referencia. - Foto: Universidad Nacional

Es así como desde 2012 hasta la fecha, César García Ubaque publicó un total de 20 artículos en la revista Salud Pública de la Universidad Nacional con la que obtuvo más de 240 puntos salariales adicionales, lo que le permitió aumentarse su sueldo en otros cinco millones de pesos, aproximadamente.

¿Doble solicitud de puntos?

De otra parte, la denuncia de posible acto de corrupción al interior de la Universidad Distrital también pone en evidencia que el docente García Ubaque en varias ocasiones ha pasado para estudio del comité de puntaje artículos que ya habían sido reconocidos en otra sesión, al parecer, con la intención de hacerse subir puntos de manera doble.

No obstante, el comité de puntaje ha detectado este actuar en varias oportunidades y ha resuelto quitarle esos puntos o “pedirle” autorización al docente para que acepte esta “eliminación”.

Por ejemplo, en el acta 11 de 2022, el Comité de Personal Docente y Asignación de Puntaje recomienda la derogación de ocho puntos salariales al artículo ‘La implicancia económica mediante newton rapshon para el desarrollo de una aplicación android para el diseño del diámetro de tuberías a presión’, y al artículo en inglés ‘The economic implication through Newton Raphson for the development of an android application for the design of the diameter of pressure pipes’.

Lo anterior debido a que se reconoció puntos doble vez, en español, según el acta 11 de 2020 y en inglés, según el acta 16 de 2021. Este actuar de García Ubaque habría ocurrido en varias ocasiones e incluso solicitó puntos por un artículo en inglés que al ser revisado, en realidad no existe.

Registro de aplicaciones

César García Ubaque no solo habría obtenido puntos salariales por la publicación de artículos y editoriales tanto en la revista Tecnura como en la revista Salud Pública de la Universidad Nacional, sino que además aumentó su salario por el registro de software o aplicaciones móviles.

Se trata de 15 aplicaciones que el comité de puntaje de la Universidad Distrital le ha reconocido a César Ubaque como coautor en compañía del también profesor Édgar Ladino, del proyecto curricular de Construcciones Civiles, por lo cual se le han asignado cerca de 230 puntos que le significan cerca de 3.800.000 pesos adicionales en su salario mensual.

Lo que llama la atención en este punto es que algunas de esas mismas aplicaciones que fueron registradas ante la Universidad y que por ende son propiedad intelectual de esta institución de educación superior, hoy en día también aparecen en la tienda de Google Play y en muchas de ellas como único autor aparece el nombre del profesor Ladino.

Ahora, más allá de por qué solo aparece el nombre de Ladino en esta tienda virtual, presuntamente se estaría haciendo un uso irregular de estas aplicaciones que se supone deben ser propiedad de la universidad y por las cuales se les pagan puntos salariales a los profesores.

Algunas de esas aplicaciones que pueden ser buscadas en Google Play son: Coeficiente de Fricción Darcy, Sistema de Tuberías en Serie, Flujo Crítico en Canales. Solu, y Diseño Tuberías a Presión. Dar.

¿Cuánto gana hoy en día César García Ubaque?

Con todo lo expuesto anteriormente y que está sustentado ante la denuncia que fue puesta en conocimiento del rector Giovanny Tarazona, sumando todos los productos presentados por el docente García Ubaque al comité de puntaje (artículos, ponencias, registro de software, etc.) durante los últimos nueve años, da un promedio de un producto cada 20 días, es decir, una gran “producción intelectual”

Lo anterior llevó a que García Ubaque pasara de tener 431,56 puntos salariales cuando fue nombrado profesor de tiempo completo, lo que equivalía a un sueldo de 4.019.118 pesos, a tener hoy en día más de 2.200 puntos salariales, lo que equivale ahora a una remuneración mensual de alrededor de 36.000.000 de pesos teniendo en cuenta que para este año 2023, el valor de cada punto corresponde a 16.441 pesos.

Profesor César García Ubaque - Foto: Universidad Distrital

En ese orden de ideas, el salario del profesor César García Ubaque ascendería a 800 millones de pesos al año si se tiene en cuenta prestaciones sociales, primas legales y extralegales, además de bonificaciones que ha obtenido cuando el comité de puntaje le otorga puntos por una sola vez al hacer ponencias internacionales que también están siendo analizadas para evaluar su veracidad dado que el comité de puntaje no ha aceptado varias solicitudes que para tal fin le ha hecho el docente García Ubaque, argumentando que las certificaciones no cumplen con lo establecido.

Así como el profesor César Ubaque habría por lo menos otros 20 profesores al interior de la Universidad Distrital que únicamente entre ellos estarían quedándose con alrededor de 20.000 millones de pesos del presupuesto anual de la universidad.

¿Por qué renunció César García a la dirección de la revista ‘Tecnura’?

El profesor César García Ubaque fue director de la revista Tecnura hasta los últimos días de enero de este año 2023 tras presentar se renuncia al cargo, luego de que varios profesores de planta de la Universidad Distrital lo citaran a una especie de comité para que diera sus explicaciones sobre estas posibles irregularidades.

De hecho, siendo aún director de la revista Tecnura, García Ubaque firmó el recibido de un derecho de petición en el que le exigían copia digital de todas las actas de reuniones en las que el comité editorial de la revista Tecnura hubiese tomado la decisión de la publicación de artículos, específicamente de las publicaciones hechas por García como autor.

También se le solicitó copia digital de las evaluaciones hechas por los pares externos de los artículos que se han publicado en la revista Tecnura bajo la autoría de César García Ubaque.

Sin embargo, a pesar de que García Ubaque recibió este derecho de petición, a los pocos días tomó la decisión de renunciar a su cargo como director de la revista Tecnura e irónicamente la respuesta que entregó al derecho de petición fue la siguiente: “En relación con la petición de la referencia, le informó que carezco de legitimación para dar respuesta a su solicitud, porque el 23 de enero renuncié al cargo del director de la revista”.

Respuesta de César García al derecho de petición. - Foto: Cortesía a SEMANA

¿Qué respondió César García Ubaque?

SEMANA contactó al profesor César García Ubaque para que respondiera a toda esta denuncia. Frente al aumento de su sueldo, al parecer con la posible obtención irregular de puntos salariales, el docente afirmó: “No había ninguna restricción para que yo, como director, publicara artículos en la revista Tecnura. Fueron diez años continuos pero mi salario no depende únicamente de ello, pues hay otra producción académica que he logrado obtener a lo largo de mis 12 años en la Universidad Distrital”.

Frente a la pregunta de si le parecía ético o no que él como director publicara más de 50 productos entre artículos y editoriales en la misma revista que él dirigía, García precisó: “En estos diez años fácilmente han sido 400 o 500 los artículos que se han publicado, pero yo únicamente he publicado unos 20, tal vez”.

Por otra parte, en relación al hecho de por qué su esposa, hija y hermano aparecen como coautores de los artículos, García Ubaque respondió: “Porque ellos fueron coautores de los artículos, algunos de ellos están tipificados en proyectos de investigación que se desarrollaron y que están debidamente soportados”.

Y agregó: “Mi hermano es médico y trabajamos varios temas en el área de salud ambiental. Con mi esposa compartimos una empresa familiar que tuvimos hasta el año 2009 y esos artículos hacen parte de esa experiencia que se obtuvo en esta empresa”.

García Ubaque reconoció que también tiene varios artículos publicados en la revista Salud Pública de la que su hermano es parte del comité editorial. “Sí, así es, pero todas las revistas tienen unos comités editoriales y los artículos son aprobados por este comité, además hoy en día con la ayuda de la tecnología, los artículos pasan por software para buscar similitud de textos y posibles plagios, posteriormente se envía a unos evaluadores externos para determinar si los artículos son publicables o no”.

En cuanto a la denuncia de que varios de sus artículos, al parecer, serían parafraseo de otros trabajos de grado de estudiantes de la Universidad Distrital, García Ubaque manifestó: “No, no es cierto, los trabajos que tengo ahí (en la revista Tecnura) con base a trabajos de estudiantes yo les doy el crédito y el reconocimiento; pero serán uno o dos artículos a duras penas, no son tantos”.

De otro lado, frente a la posible irregularidad que se podría estar presentando con los software o aplicaciones que él registro con coautoría del profesor Édgar Ladino y que hoy en día están publicadas también en Google Play, el profesor César García precisó: “(Están en Google Play) porque la Universidad Distrital es pública, la revista también es pública, lo que hacemos es transmitir conocimiento”.

Finalmente, García Ubaque confirmó que su sueldo hoy en día asciende a 32 millones de pesos, pero frente a la pregunta de cuánto se ganaba antes de ser el director de la revista Tecnura, señaló: “La verdad no recuerdo, eso fue hace años, y cada año pues el salario aumenta, pero creería que desde ese entonces a la fecha mi salario solo ha aumentado como un 2,5 %”.