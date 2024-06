Tribunal anuló fallo que ordenó el reintegro a la exsecretaria general de Olmedo López en la UNGRD, Ana María Castaño

Pese a que en ese fallo, el juzgado 31 de conocimiento de Bogotá había advertido que por su estado de embarazo Ana María Castaño no podía ser declarada insubsistente, la decisión de segunda instancia le da un giro radical a este complejo caso.

En el análisis del caso, nunca se le notificó o se le permitió a Leónidas Name Gómez, quien había sido nombrado el 8 de abril de 2024 como secretario general de la UNGRD, sobre este proceso judicial que lo afectaba directamente. En este sentido se señala que esta omisión motivó la declaratoria de nulidad.

Para el Tribunal, en dicha decisión no se tuvieron en cuenta los alegatos presentados por la UNGRD. “Se observa, pese a que la entidad accionada promovió un incidente de nulidad exponiendo las razones y fundamentos de tal solicitud, concretamente (...) la juez de instancia nada dijo al respecto, limitándose a corregir la fecha del fallo de tutela mediante auto de 30 de abril de 2024 y a señalar que no consideraba necesaria la aclaración del alcance del fallo o la orden impartida, deprecada por la UNGRD”.

El funcionario aseveró que la “clase política colombiana” está enredada en el escándalo de corrupción. “Al parecer hubo una evidente utilización política de las capacidades de la unidad en las elecciones pasadas y ni siquiera el señor Olmedo hacía campaña, no solo por los candidatos de su propio partido político, sino por distintos candidatos y yo creo que esto nos lleva a pensar que aquí toda la clase política colombiana está inmiscuida en este escándalo, y cuando digo toda la clase política no me refiero a los individuos, sino a todas las tendencias ideológicas”.