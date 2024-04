Un hombre mata a su madre y a su tía en Santander y confiesa que “una voz le dijo que lo hiciera”. Autoridades investigan los motivos

Según otra tía del agresor, en declaraciones a Vanguardia, Hidalgo había salido del Hospital Psiquiátrico San Camilo y señaló que “nunca había golpeado a la mamá. No sabemos qué le pasó. Él no se había recuperado. No sé por qué no lo mantuvieron más tiempo en San Camilo. Mi hermana me decía que él se alteraba con nada, y se la pasaba en la calle”.