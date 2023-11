Univisión apoyará a Donald Trump por orden de sus dueños, según ‘The Washington Post’; Daniel Coronell quedó como un pintado en la pared

The Washington Post reveló que tres ejecutivos corporativos de Univisión se reunieron hace una semana con Trump en su mansión de Mar-a-Lago (Florida).

Pero no solo eso. El prestigioso diario estadounidense señaló que allí mismo se le hizo una entrevista de una hora a Trump que se caracterizó “por su tono amable, comenzando con una pregunta sobre qué tan bien le está yendo entre los votantes latinos en las encuestas para las elecciones generales anticipadas”. A ese encuentro Coronell no asistió. Luego no tuvo otra alternativa que obedecer y transmitir la entrevista en el prime time por orden de sus jefes.