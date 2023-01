Valentina Trespalacios fue asesinada mientras dormía: Medicina Legal revela dictamen final del caso

La muerte de la DJ Valentina Trespalacios continúa generando consternación en el país. La joven apareció sin vida el pasado domingo 22 de enero al interior de una maleta arrojada a un contenedor de basura en el barrio Versalles, ubicado en el occidente de la capital colombiana, en la localidad de Fontibón.

“El cuadrante fue avisado por un habitante de calle, que señaló que había un cuerpo en un contenedor de basura, entonces se dirigieron hasta allá. El laboratorio móvil realizó el levantamiento y está en materia de investigación”, afirmó inicialmente el teniente coronel José Bejarano, comandante de la Policía de Fontibón.

El cuerpo fue hallado en uno de los barrios de la localidad de Fontibón. - Foto: @AsoRedColomb

Luego del impacto mediático que ha tenido este caso, el Instituto de Medicina Legal entregó este jueves el dictamen final sobre las causas que le provocaron la muerte a la joven DJ. Asimismo, señaló que esta presentaba múltiples golpes en su rostro y cuerpo.

La entidad, de igual manera, manifestó que todo indica que Valentina Trespalacios falleció mientras estaba dormida, deducción a la que llegaron los forenses debido a la ropa interior con la que fue encontrada.

“Presentaba marcada congestión y edema facial, además de signos de traumas múltiples contundentes, dispersos en los antebrazos y la región sacra. Se observaron, de igual forma, hematomas en la mucosa labial y mejillas”, dice el informe.

Luego, precisó: “El cadáver se encontraba dentro de una maleta de viaje plastificada de color azul, que estaba adecuadamente embalada en una bolsa plástica de color blanco, y se encontraba correctamente rotulada. No presentaba signos de atención médica”.

Este jueves su familia y amigos le dieron el último adiós a Valentina Trespalacios. - Foto: Redes sociales / Foto suministrada a SEMANA

John Poulos enfrentará a la justicia colombiana por ser el presunto homicida de su novia. - Foto: Cortesía Policía Nacional de Colombia

Cabe recordar que el Instituto de Medicina Legal aseguró en el primer reporte que la muerte de la joven DJ fue violenta, tipo homicidio. Además, explicó que la víctima recibió varios golpes sucesivos y contundentes.

Adicionalmente, la entidad afirmó que Valentina Trespalacios fue brutalmente agredida antes de ser estrangulada, debido a que su cuello fue presionado fuertemente con una cuerda, lo que le impidió respirar.

SEMANA también pudo conocer en exclusiva que John Poulos, como fue identificado el novio de la víctima, tenía planeado el crimen desde hace tiempo, puesto que alquiló un apartamento y un carro solo por cuatro días.

Los investigadores del caso enfatizaron en este medio que el hombre habría actuado solo y que no tuvo ningún cómplice. No obstante, afirmaron que sí contrató a un detective privado para que siguiera a la reconocida DJ, debido a que tenía sospechas de que le era infiel.

Valentina y John Poulos llevaban saliendo juntos menos de un año. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios - Cortesía a SEMANA

La mamá de Valentina Trespalacios indicó que su novio parecía un hombre tranquilo. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios/SEMANA

De acuerdo con fuentes cercanas a la Policía, el hombre al que le pagó por acechar a la joven descubrió que esta se fue de viaje, aparentemente romántico, a Aruba con otro hombre, por lo cual regresó a Bogotá a confrontarla.

Laura Hidalgo, mamá de Valentina Trespalacios, manifestó en Vicky en SEMANA que el extranjero parecía una persona tranquila y comprensiva, pero que constantemente peleaban con su hija debido a que era bastante celoso. Además, explicó que se obsesionó con la colombiana.

“Ella era una niña hermosa, extrovertida y amorosa. Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño. Si tuvo celos por algo, pues era una niña muy hermosa y sonriente, no debió hacerle daño. Solo debió alejarse y ya. Él no se veía una persona agresiva, era muy tranquilo. Se obsesionó mucho con mi hija”, precisó la mujer.

En los videos, revelados por SEMANA, se puede apreciar cómo John Poulos colocó la maleta, donde estaba el cuerpo de la DJ, dentro de un carrito de mercado el domingo 22 de enero; luego, la bajó al parqueadero y la metió en el maletero del carro con dificultad.

Esta la última imagen que se conoce de Valentina Trespalacios con vida. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

John Poulos cometió el crimen completamente solo. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

Las cámaras del edificio registraron el recorrido que hizo el estadounidense desde la puerta del apartamento 802 hasta el parqueadero y el esfuerzo que hizo para guardar la maleta, con el cuerpo, en el baúl del carro. Posteriormente, salió y recorrió más de ocho kilómetros hasta encontrar un espacio para deshacerse del cuerpo de Valentina Trespalacios.

Este martes también se conoció un video del momento exacto en el que el cuerpo de la reconocida DJ fue abandonado en el contenedor de basura, situado frente al parque Los Cámbulos.

La grabación, que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, muestra cómo un carro gris se acerca al basurero y (un hombre) abandona la maleta de color azul, en la que, unas horas después, un habitante de calle de la zona encontró el cuerpo de la joven.

El vehículo, que posiblemente sea un Volkswagen Voyage 2021 (color plata), es pieza clave en la investigación que están desarrollando las autoridades sobre la muerte de Valentina Trespalacios, puesto que este es el mismo que alquiló su novio John Poulos por cuatro días.

Imágenes exclusivas de John Poulos y Valentina Trespalacios en la escena del crimen. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

John Poulos ya fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación. - Foto: Cortesía de la Fiscalía

La Fiscalía pedirá una condena de 40 años de prisión en contra de John Poulos. - Foto: Cortesía de la Fiscalía

Los investigadores del caso le contaron finalmente a SEMANA que en los videos que han recolectado el estadounidense aparece completamente solo, por lo cual recalcaron que este cometió el crimen sin ningún cómplice.

Después de ser deportado desde Panamá el miércoles, la Fiscalía General de la Nación solicitó ante un juez de la República la orden de captura penal en contra de John Poulos, ya que es el único sospechoso del asesinato de la joven.