Video del momento exacto en el que dejan cuerpo de DJ en basurero; este fue su último chat

El cuerpo sin vida de Valentina Trespalacios fue hallado el pasado domingo dentro de un contenedor de basura en el barrio Versalles, ubicado en la localidad de Fontibón. Los habitantes de ese sector alertaron a la Policía Metropolitana para que hicieran el respectivo levantamiento debido a que los restos estaban dentro de una maleta.

“El cuadrante fue avisado por un habitante de calle que señaló que había un cuerpo en un contenedor de basura; por lo que se dirigieron hasta allá. El laboratorio móvil de la Policía realizó el levantamiento y está en materia de investigación”, dijo a SEMANA inicialmente el teniente coronel, José Bejarano, comandante de la Policía de Fontibón.

El cuerpo fue hallado en uno de los barrios de la localidad de Fontibón - Foto: @AsoRedColomb

Sin embargo, con el pasar de las horas se han revelador nuevos detalles sobre este caso y las autoridades competentes indicaron que se está investigado que pasó en realidad con la joven, que tenía tan solo 23 años de edad.

La Policía, de igual manera, manifestó que el novio de Valentina, identificado con el nombre de John Poulos (de nacionalidad estadunidense), es el principal sospechoso. Asimismo, afirmó que el extranjero fue capturado recientemente en Panamá.

“Fue él quien le hizo daño a mi hija y no merece estar por ahí como si nada. Deseo que se haga justicia. No es justo que un extranjero venga a ilusionar a una niña colombiana y termine de esta manera. Ojalá este caso no quede impune. Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño”, expresó en este medio Laura Hidalgo, madre de la víctima.

Luego, precisó: “Tengo la peor opinión de esa persona, ya que mi hija apareció muerta luego de estar con él unas horas antes. Él es un hombre malo, sin corazón. Solo espero que se haga justicia. No sé nada de él porque nos bloqueó de las redes sociales luego de que salió la noticia”.

La maleta en la que apareció el cuerpo de Valentina Trespalacios - Foto: Archivo particular

Policía de Panamá capturó a John Poulos, sospechoso de la muerte de Valentina Trespalacios - Foto: Policía de Panamá

Este martes también se conoció un video del momento exacto en el que el cuerpo de la Trespalacios fue abandonado en el contenedor de basura situado frente al parque Los Cámbulos.

La grabación, que fue difundida originalmente por Noticias RCN, muestra cómo un carro gris se acerca al basurero y abandona la maleta de color azul, en la que, unas horas depués, un habitante de calle de la zona encontró el cuerpo de la joven.

Adicionalmente, en las imágenes se puede apreciar a un hombre parqueando el automóvil detrás de un árbol y dejando los restos de la mujer sin levantar sospecha alguna. Además, huye rápidamente del lugar.

La familia de la joven aseguró el la pareja de esta los bloqueó de las redes sociales - Foto: Facebook - Valentina Trespalacios

El vehículo, que posiblemente sea un Volkswagen Voyage 2021 (color plata), podría ser una pieza clave en la investigación que están desarrollando las autoridades sobre la muerte de Valentina Trespalacios, puesto que este sería el mismo que se ve en otro video donde aparece la víctima y su novio.

Cabe mencionar que las cámaras de seguridad del edificio donde vivía la DJ de 23 años registraron sus últimos movimientos junto a su pareja sentimental días antes del crimen. Allí se observa a Trespalacios subir al carro después de organizar algunas de sus pertenencias en el maletero, para luego trasladarse al apartamento donde vivirían los dos.

Se conoció un video del momento en el que dejan el cuerpo de la DJ - Foto: Pantallazo RCN

Valentina Trespalacios, joven Dj que fue hallada sin vida en un contenedor de basura - Foto: Facebook Valentina Trespalacios y captura de video

Daniel Felipe Trespalacios, hermano de la joven, también entregó su versión con respeto al asesinato de su familiar y reveló la última conversación de WhatsApp que tuvo con su madre.

“El sábado en la noche le escribió a mi mamá y le decía: ‘Mami, la vida no es fácil. Todo tiene un precio’, pero mi mamá lo tomó como si él la tratara mal. Mi mamá le dijo: ‘Hija, tú no necesitas de eso, tú no necesitas darnos más, tú ya nos das mucho’. Después de eso no volvió a hablar con mi mamá. El último que habló con ella fue mi hermanito a medianoche”, precisó en ese medio.

La madre de la Valentina puntualizó en Vicky en SEMANA que Poulos parecía una persona bastante tranquila y comprensiva, pero que constantemente peleaban con su hija debido a que era un poco celoso.

“Si tuvo celos por algo, pues era una niña muy hermosa y sonriente, no debió hacerle daño. Solo debió alejarse y ya. Él no se veía una persona agresiva, era muy tranquilo. Se obsesionó mucho con mi hija”, agregó la mujer.

Valentina Trespalacios llevaba cerca de un año saliendo con su pareja sentimental - Foto: Redes sociales Valentina Trespalacios

Una amiga de la Dj publicó dos videos de cómo lucía la artista luego de asistir a varias sesiones de maquillaje. - Foto: Captura de pantalla videos publicados en Facebook Victoria Jiménez Escobar / Montaje Semana

Medicina Legal revela las causas de la muerte

El Instituto de Medicina Legal entregó el primer reporte sobre el deceso de la joven y aseguró que la muerte fue violenta, tipo homicidio. Además, indicó que la DJ recibió varios golpes sucesivos y contundentes.

Igualmente, la entidad señaló ―en el informe― que la víctima fue brutalmente agredida antes de ser estrangulada debido a que el cuello de la víctima fue presionado fuertemente con una cuerda, lo que le impidió respirar.

Valentina Trespalacios fue asesinada, presuntamente, por su novio - Foto: facebook Valentina Trespalacios

Valentina Trespalacios era una reconocida DJ colombiana - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

Las investigaciones del caso continúan y, actualmente, los peritos se encuentran buscando más videos de seguridad cerca de la vivienda de Valentina, del lugar donde trabajaba e incluso del sitio donde fue arrojado su cuerpo.

Con respecto a su pareja sentimental, la Fiscalía General ya solicitó ante un juez de la República la orden de captura en su contra, como el principal sospechoso del asesinato de la reconocida DJ colombiana.