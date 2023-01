Video | Un carro sería pieza clave en el crimen de la DJ Valentina Trespalacios

Un vehículo Volkswagen Voyage 2021, color plata, podría ser una pieza clave en la investigación que están desarrollando las autoridades sobre la muerte de Valentina Trespalacios, la joven DJ que fue encontrada muerta por un reciclador en el sector de Fontibón, en Bogotá.

Cámaras de seguridad del edificio donde vivía la joven de 23 años registraron sus últimos movimientos junto al que sería su pareja sentimental, el estadounidense John Poulos, días antes del crimen. Allí se observa a Trespalacios subir al vehículo junto con su novio extranjero, poco después de organizar algunas de sus pertenencias en el maletero del carro, para trasladarse al apartamento donde vivirían juntos.

Las cámaras de seguridad del edificio en donde vivía Valentina Trespalacios, la DJ que fue asesinada en Bogotá, registró los movimientos de ella y su novio días antes de que ocurriera el crimen. pic.twitter.com/Rab0X7L3Cy — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 25, 2023

Las autoridades buscan establecer si se trata del mismo auto en el que se movilizaba la pareja la noche del viernes, cuando Valentina envió un video a su familia. Asimismo, buscan esclarecer si dicho elemento probatorio fue utilizado por el principal sospechoso en el traslado del cuerpo de la víctima hasta la localidad de Fontibón.

Otro elemento probatorio importante en la investigación

Mientras avanza el caso, siguen apareciendo imágenes de la joven aún con vida, antes de ser hallada sin vida en la localidad de Fontibón.

facebook Valentina Trespalacios Dj asesinada en Bogotá - Foto marzo 2019 - Foto: facebook Valentina Trespalacios

De Trespalacios se dio a conocer que en su cuerpo se encontraron rastros de violencia que permitieron confirmar que se trató de una muerte violenta. El pasado 21 de enero, la DJ Valentina se presentó en la discoteca Nexus de Bogotá, lugar donde quedaron consignados fragmentos audiovisuales e imágenes que la mostraron con vida, justo después de llegar al establecimiento y alistarse para presentarse.

Precisamente, en horas de la noche y parte de la madrugada la joven trabajó dando su show de música. La captura de video la muestra vestida de color negro, estuvo acompañada de John Poulos, tocando música antes de las cuatro de la mañana, según declaraciones.

Se prevé que la DJ Valentina Trespalacios hizo su ‘toque’ por un poco más de una hora. A continuación, la imagen de la joven que apareció sin vida al interior de una maleta arrojada en un contenedor de basura en el barrio Versalles:

La maleta sería una pieza clave, una amiga de Valentina Trespalacios dice que coincide posiblemente con la que tenía Johon Polous, en el apartamento donde vivía con la DJ. - Foto: Archivo particular

Se conocieron por internet

Con el paso de las horas, familiares y amigos de la DJ Valentina Trespalacios siguen revelando detalles de la relación que la joven sostenía con John Poulos, el ciudadano estadounidense señalado por la familia de la víctima como el posible autor del crimen.

Una de las amigas de Valentina reveló que los dos se habían conocido hace aproximadamente un año a través de una app de citas en internet.

En la noche del viernes, Valentina Trespalacios había enviado un video a su señora madre en compañía de su novio John Poulos - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios - Cortesía a SEMANA

De acuerdo con la amiga de la joven DJ, John era celoso y posesivo, y al parecer constantemente le hacía reclamos a la mujer por las personas con las que tenía trato.

“Él era muy celoso y posesivo”, dijo la amiga. Sobre la última conversación que sostuvo con Valentina, le dijo que iba a estar en casa o pedir comida para compartir con John.

“La última conversación con ella fue a las nueve de la noche del sábado, duramos mucho tiempo hablando, ella estaba contando todo lo relacionado al apartamento donde está viviendo con John en el norte de Bogotá y de los planes para el matrimonio”, detalló la amiga de Valentina.

“Ella me dijo, amiga, como no trabajo me voy a quedar en la casa, de pronto salgamos a cenar, pero todavía no sabemos”, agregó.

Así mismo, indicó que el sábado, luego de algunas llamadas y videollamadas que se hicieron, la notó muy tranquila y no vio nada sospechoso. Además, dijo que la Fiscalía tiene un computador con las últimas conversaciones de Valentina, su novio y sus amigos.

Sobre el noviazgo de los dos, la amiga manifestó: “Él ya había venido dos veces a encontrarse con ella, y precisamente vino esta vez a casarse, él venía a vivir con ella. El viernes en la noche ella salió al trabajo, ella es DJ, en compañía de él; y como a las 6:30 a. m. salieron del sitio y se fueron para el apartamento nuevo en el norte de Bogotá”.

La joven DJ tenía 21 años y su carrera iba creciendo. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

También narró que “ella se mudó con él el viernes; hablo con ella el sábado al mediodía, duramos como tres horas hablando, ella mostrándome el nuevo apartamento, me decía que estaba contenta porque estaba en un sitio bien de Bogotá”.

De igual manera, dijo que en su computador estaba abierto el WhatsApp de Valentina porque días antes se habían visto y le había prestado el equipo para que revisara los mensajes.

“Ella me pidió el favor de que le prestara el computador para hacer unas cosas de ella y su WhatsApp quedó ahí abierto, entonces gracias a eso los investigadores de la Fiscalía tienen nuevas pistas”, añadió.

La mamá de Valentina Trespalacios indicó que su novio parecía un hombre tranquilo - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios/SEMANA

Por su parte, Laura Hidalgo, mamá de Valentina, dijo: “Le pido a la Fiscalía que emita una orden de captura contra el novio de mi hija. Mi hija pensaba que él era un hombre bueno, estaba muy ilusionada con él, pensaba en hacer un futuro con él, no pensamos que fuera a tomar una decisión tan cruel”.

Añadió que “llevaban más o menos ocho meses de conocerse, interactuaron varias veces en Colombia, estuvieron en México, ellos tenían una relación cercana y no había motivos para sospechar”.

“Ya hay unos videos; para mí, el carro donde dejan tirada a mi hija es posiblemente el carro en el que ella se movilizaba con su novio. Dentro del carro se ve a una persona robusta similar a John, eso ya es materia de investigación y por eso estamos pidiéndole a la justicia que acelere lo más pronto posible la investigación para que se pueda dar con el responsable del crimen de mi hija”, agregó.

Instagram Valentina Trespalacios - Foto: Youtube @NoticiasCaracol

Dijo también que “tengo la peor opinión de esa persona, ya que mi hija apareció muerta luego de estar con él unas horas antes. Él es un hombre malo, sin corazón. Solo espero que se haga justicia. No sé nada de él porque nos bloqueó de las redes sociales, luego de que salió la noticia. Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño”.

Hidalgo, de igual manera, aprovechó el diálogo con este medio para suplicarle públicamente al estadounidense que se entregara a las autoridades y respondiera por lo que le hizo a la reconocida DJ.

“¿Dime por qué la tiraste a ese basurero horrible? Yo te entregué a mi hija. Donde quiera que estés, si tienes un poco de humanidad, te pido que te entregues para que aclares por qué la mataste. No puedes tener la conciencia tranquila”, agregó la mujer, visiblemente afectada.

Además, enfatizó: “No puedo creer que puedas seguir viviendo como si nada. Le quitaste la vida de una manera horrible y escalofriante a una mujer hermosa. Deseo que se haga justicia y que el Gobierno nacional me ayude a esclarecer este caso. No es justo que un extranjero venga a ilusionar a una niña colombiana y termine de esta manera. Ojalá este caso no quede impune”.

“Ella era una niña hermosa, extrovertida y amorosa. Si tuvo celos por algo, pues era una niña muy hermosa y sonriente, no debió hacerle daño. Solo debió alejarse y ya. Él no se veía una persona agresiva, era muy tranquilo. Se obsesionó mucho con mi hija”, concluyó.