Video: delincuente mordió a su víctima para poderle robar el celular en Bucaramanga

La inseguridad en Colombia es un tema que preocupa a los ciudadanos en todo el territorio nacional. Tan solo en 2021, la Policía nacional registró más de 148.000 denuncias por hurtos de celulares en Colombia, con Cundinamarca como el departamento más afectado (63.458 denuncias, de las cuales 56.563 fueron en Bogotá). Lo siguen Antioquia, con 18.925; Valle del Cauca, con 14.472; Santander, con 6.982 y Atlántico, con 5.924 avisos de robo.

Sin embargo, en los últimos meses los ciudadanos han lamentado, además del incremento de hurtos, las formas violentas usadas por los delincuentes para hacerse con los objetos personales de sus víctimas.

Ejemplo de esto fue un caso de robo que se registró en el barrio La Aurora de Bucaramanga, con una mujer como protagonista. La víctima estaba paseando a su mascota, cuando de repente fue interceptada por una ladrona. Aunque todo parecía un intento de hurto “normal”, lo cierto es que la situación se tornó extraña cuando la mujer, en medio de los forcejeos con su víctima no dudó en empezar a morderla, esto con el fin de reducirla y que así entregara sus pertenencias.

Los hechos quedaron grabados en varias cámaras de vigilancia del sector. En los videos también se evidencia el momento en el que, en medio de la atroz arremetida de la delincuente, se acerca otra mujer para ayudarle a hurtar el teléfono de la víctima que apenas podía moverse debido al dolor que le provocaron las mordidas que le propinó su asaltante.

#VIDEO | A golpes y mordiscos fue asaltada una mujer cuando paseaba a su mascota en el barrio La Aurora de #Bucaramanga. https://t.co/xrpf4uxwzm pic.twitter.com/xfvzIEafkC — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) March 20, 2022

“Salí y yo realmente no vi a la señora, cuando yo la sentí fue encima que me estaba ahorcando, luego de eso empezó a querer sacarme el celular del bolsillo y pues yo empecé a forcejear con ella (…) Me mordió el brazo porque no me dejaba sacar el bolsillo”, indicó a medios de comunicación la víctima de este atroz hurto.

La mujer, que prefirió ocultar su identidad por cuestiones de seguridad, no presenta mayores problemas de salud más que algunas marcas dejadas por el brutal ataque de la primera delincuente que la asedió.

Afortunadamente, varias personas fueron testigos de lo ocurrido, por lo que la denuncia no tardó mucho tiempo antes de llegar a oídos de las autoridades, mismas que lograron la captura de las mujeres, al parecer venezolanas, algunas cuadras más adelante del lugar en el que se presentó esta escena.

“La Policía tras ser alertada, llegó al sitio y logró la captura de las dos mujeres quienes fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y después de responder por su situación jurídica, se buscará con Migración Colombia que sean reportadas a su país de origen”, informó el general Samuel Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Por su parte, una vecina del sector dijo: “Fueron súper groseras y justificaron el atraco y la agresión en que era para llevarle el pan a los hijos. No es la primera vez que esas dos mujeres han robado en el barrio La Aurora, San Alonso y San Francisco”.

"Yo robo para buscar el pan de mis hijos". La respuesta de una ciudadana venezolana luego de haber atacado a una médico veterinaria en el barrio La Aurora de Bucaramanga por robarle el celular. pic.twitter.com/WAw8vkOUrh — Juan Jacobo Lozano (@jacobolozano) March 22, 2022

De acuerdo con las autoridades, los migrantes residentes en Colombia ya han sido protagonistas de más de 369 casos de hurto en lo que va del 2022.

Justicia por mano propia en Bogotá

Cabe recordar que esta no fue la única situación de violencia en medio de un acto delincuencial que se registró el pasado puente festivo, pues en Soacha (Cundinamarca) un robo también se salió de control, solo que esta vez quien llevó la peor parte fue el delincuente atrapado por la comunidad.

En medio de la ira e indignación, los habitantes de Ciudad Verde, en donde ocurrieron los hechos, no dudaron en tomar justicia por mano propia causando varias heridas de gravedad al presunto ladrón.

De acuerdo con las autoridades, el hombre recibió varias cortadas en los dedos de sus manos, incluso, en la arremetida de la comunidad habría perdido un ojo.

Este tipo de acciones son repudiadas por las autoridades, las cuales han manifestado la importancia de que la ciudadanía denuncie los casos de inseguridad en vez de tomar justicia por sí misma.