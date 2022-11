Video | Hombre golpeó brutalmente a azafata al momento de aterrizar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, ¿qué pasó?

Este sábado, 19 de noviembre, en el vuelo 7839 de la Aerolínea EasyFly que cubría la ruta Manizales - Bogotá, se presentó un hecho de intolerancia, debido a que un hombre golpeó brutalmente a una azafata.

Asimismo, el hecho no pasó desapercibido en las redes sociales, motivo por el cual una usuaria de Twitter, identificada como Mónica Godoy, relató lo sucedido, según ella las cosas comenzaron cuando la azafata le solicitó al viajero regresar a su respectivo asiento, debido a que el avión estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto El Dorado.

“Mi mamá, de 76 años, venía en un vuelo de Manizales a Bogotá. Uno de los pasajeros se levantó durante el aterrizaje y una sobrecargo intentó regresarlo a su silla. El tipo, sin más, la levantó a golpes y le partió una mano, al lado de mi mamá que gritaba pidiendo ayuda”, manifestó.

El hecho llevó a que otros pasajeros intercedieran con lo sucedido, debido a que el hombre no paraba de golpear y gritar a la azafata. Además, varios integrantes tuvieron que amarrar con sus correas a la persona involucrada, sin embargo, también resultaron golpeados. “Se levantaron otros pasajeros y entre 6 lograron controlarlo, pero también salieron golpeados y mordidos”, indicó

“Cuando aterrizaron, la Policía dijo que no lo podían detener sin que antes la sobrecargo, los otros golpeados y la aerolínea pusieran la denuncia. Ahí tuvieron a la gente retenida esperando que sacaran al tipo del avión”, agregó.

Mi mamá de 76 años venía en un vuelo de Manizales a Bogotá. Uno de los pasajeros se levantó durante el aterrizaje y una sobrecargo intentó regresarlo a su silla. El tipo sin más la levantó a golpes y le partió una mano, al lado de mi mamá que gritaba pidiendo ayuda. — 💮Mónica Godoy (@mgodoyferro) November 20, 2022

Ayer el vuelo de Easyfly Manizales a Bogota un hombre atacó de forma brutal a una azafata y tuvo que ser amarrado por varios pasajeros. En Bogotá la policía lo arrestó. @EasyflyVuelos qué pasó con la auxiliar? pic.twitter.com/9uPtPQwfXq — jhon jairo cataño Ch (@jhoncatano) November 20, 2022

Por su parte, la EasyFly manifestó que la azafata se encuentra realizando el debido proceso médico con el respectivo acompañamiento del equipo de la aerolínea.

“Nuestra colaboradora tuvo el acompañamiento del equipo de EasyFly en todo momento, y estamos pendientes del resultado de la operación que tendrá lugar en las próximas horas”, indicaron.

“Desde nuestra aerolínea manifestamos el rechazo ante este tipo de comportamientos que afectan la seguridad del vuelo, pasajeros y tripulación. Hacemos un llamado a la tolerancia y al respeto a nuestro equipo”, puntualizaron.

Pasajera golpeó a trabajadora de aerolínea

En otros hechos, en las redes sociales se difundió un video en el que se observa a una mujer que agrede física y verbalmente a una trabajadora de la aerolínea Avianca, luego de que le impidieran abordar un avión debido a que se negó a ponerse un tapabocas.

En la parte inicial del clip se escucha a la trabajadora, quien es la persona que realiza la grabación, afirmando que el capitán le negó el embarque a la mujer.

Inmediatamente, ella alterada le pregunta: “¿Dígame por qué me va a negar el embarque? ¿Usted me va a negar el embarque a mí? ¿Qué le pasa?”. En ese momento, se escucha un golpe que le dio a la empleada de la aerolínea. “¿Qué le pasa, estúpida? ¿Cómo me va a hacer perder mi plata?”, agrega.

Segundos después, la trabajadora le dice: “¿me pegó?”. Y ella le responde: “sí, le pegué por estúpida”. Posteriormente, insiste en que la dejen a abordar, pedido al que se niega otro trabajador. “En este vuelo no va a abordar”, le dice.

Luego, la mujer vuelve a dirigirse a la empleada: “¡Muerta de hambre! No me voy a quedar acá. ¿Se cree que tiene mucho poder? A ver, muerta de hambre”.

En la parte final de la grabación llega la encargada de seguridad al lugar y la trabajadora de la aerolínea denuncia que fue agredida por la mujer. “La señora me ha agredido dos veces. Me acabó de pegar en la cara y ya me había estrujado. Hablé con el capitán y ella no aborda este vuelo”, afirmó.

Tras el incidente, Avianca emitió un pronunciamiento en el que manifestó que en los últimos dos años “los comportamientos de pasajeros disruptivos se han duplicado, afectando en muchas ocasiones la integridad de nuestros empleados y de nuestros clientes”.

“Sabemos que así como nuestros pasajeros merecen todo el respeto y hacemos lo mejor por dárselo, creemos con firmeza que también nuestros más de 12.000 empleados merecen el mejor de los tratos”, agregó.

La aerolínea pidió a la Aerocivil fortalecer “aún más la regulación y permita implementar listas de exclusión aérea para prohibir que pasajeros que ya han tenido este tipo de comportamientos puedan volver a volar”.