DJ caleña que golpeó a una auxiliar de vuelo y le dejó un chichón, aceptó lo que hizo y ofreció disculpas: “fue un error completamente mío”

En las últimas horas se conoció un nuevo caso de ¿usted no sabe quién soy yo? El cual fue protagonizado por la DJ caleña Camila Gutiérrez, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Al parecer, la mujer en estado de embriaguez confundió la aerolínea Latam en la que volaría, con Avianca, a la cual habría querido ingresar a la fuerza dándole un cabezazo a la auxiliar de vuelo, quien a través de una fotografía evidenció el golpe, además, testigos del hecho indicaron que el trauma le produjo convulsiones.

Posterior a la bochornosa escena, llegaron uniformados de la Policía Nacional, quienes se llevaron a la DJ, contra quien la auxiliar presentó cargos.

Al respecto, Camila Gutiérrez, se pronunció en sus historias de Instagram, donde confirmó el hecho y pidió disculpas. “Buenas noches. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó, las noticias vuelan. Obviamente fue un error completamente mío, ya expresé mis disculpas con la señorita de Avianca, la voy a indemnizar, estoy en conciliación con ella, cometí un error muy grande. Yo sé que a ustedes les encanta dar látigo y bueno, me lo merezco, les pido disculpas públicas a ustedes, a la señorita también; espero que esto pase pronto, esto me va a servir para mejorar mucho como ser humano para que no pasen este tipo de cosas”, expresó.

En sus redes sociales, Gutiérrez muestra su estilo de vida en Cali y diferentes partes del mundo, además de su carrera como DJ.

Su comportamiento en el aeropuerto no fue ajeno a sus seguidores, quienes le han manifestado que su reacción no fue la mejor.

“Yo que la acababa de seguir, muy deplorable esa actitud en el aeropuerto”; “agrandada”; “no le da vergüenza ir ebria y pegarle a una mujer”; “corra que la dejó el avión, pero pilas no vaya a agarrar a golpes a la tripulación y no se le olvidé que no es Avianca”; “Zinedine Zidane te quedó en pañales”. Han sido algunos de los comentarios.

Pasajera golpeó a trabajadora de aerolínea

En las redes sociales se difundió un video en el que se observa a una mujer que agrede física y verbalmente a una trabajadora de la aerolínea Avianca, luego de que le impidieran abordar un avión debido a que se negó a ponerse un tapabocas.

En la parte inicial del clip se escucha a la trabajadora, quien es la persona que realiza la grabación, afirmando que el capitán le negó el embarque a la mujer.

Inmediatamente, ella alterada le pregunta: “¿Dígame por qué me va a negar el embarque? ¿Usted me va a negar el embarque a mí? ¿Qué le pasa?”. En ese momento, se escucha un golpe que le dio a la empleada de la aerolínea. “¿Qué le pasa, estúpida? ¿Cómo me va a hacer perder mi plata?”, agrega.

Segundos después, la trabajadora le dice: “¿me pegó?”. Y ella le responde: “sí, le pegué por estúpida”. Posteriormente, insiste en que la dejen a abordar, pedido al que se niega otro trabajador. “En este vuelo no va a abordar”, le dice.

Luego, la mujer vuelve a dirigirse a la empleada: “¡Muerta de hambre! No me voy a quedar acá. ¿Se cree que tiene mucho poder? A ver, muerta de hambre”.

En la parte final de la grabación llega la encargada de seguridad al lugar y la trabajadora de la aerolínea denuncia que fue agredida por la mujer. “La señora me ha agredido dos veces. Me acabó de pegar en la cara y ya me había estrujado. Hablé con el capitán y ella no aborda este vuelo”, afirmó.

Tras el incidente, Avianca emitió un pronunciamiento en el que manifestó que en los últimos dos años “los comportamientos de pasajeros disruptivos se han duplicado, afectando en muchas ocasiones la integridad de nuestros empleados y de nuestros clientes”.

“Sabemos que así como nuestros pasajeros merecen todo el respeto y hacemos lo mejor por dárselo, creemos con firmeza que también nuestros más de 12.000 empleados merecen el mejor de los tratos”, agregó.

La aerolínea pidió a la Aerocivil fortalecer “aún más la regulación y permita implementar listas de exclusión aérea para prohibir que pasajeros que ya han tenido este tipo de comportamientos puedan volver a volar”.