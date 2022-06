Video | “Incendiamos todo”: la amenaza de jóvenes si Gustavo Petro pierde las elecciones

Ya quedan menos de cuatro días para que los colombianos asistan nuevamente a las urnas con el fin de elegir al que será el nuevo presidente de Colombia. Los ciudadanos deberán decidir entre dos candidatos: Gustavo Petro o Rodolfo Hernández.

Aunque ambos candidatos tienen grandes grupos sociales a su favor, que consideran que uno u otro son la respuesta al cambio que necesita Colombia, lo cierto es que en medio de la contienda el odio entre estos sectores aumenta cada día más. De hecho, ya se habla de supuestos planes de violencia que se podrían desarrollar al finalizar la jornada electoral el próximo 19 de junio.

Ejemplo de esto es un video que compartió el representante electo a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, en el que aparece un grupo de jóvenes hablando sobre serias intenciones de armar un “Bogotazo 2.0″ en caso de que Petro pierda la Presidencia a manos del ingeniero Hernández.

“Nos vamos a paro”, dijo una joven cuando se le preguntó sobre los planes que tendrían en caso de que su líder no gane el domingo.

“Un Bogotazo, sí. Que se arme un mierdero, que se arme algo fuerte, que incendiemos todo. Pero que no maten a Petro”, dijeron.

Por último, uno de los jóvenes presentes aseguro que la violencia duraría hasta que Petro no obtenga el poder: “Si pierde se arma el mierdero hasta que gane Petro”.

— Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) June 15, 2022

“Habrá un estallido social”

Este video va en línea con las declaraciones que dio Sofía Petro, la hija de Gustavo Petro, en relación con el futuro del país en caso de que su padre no sea el sucesor de Iván Duque como presidente de Colombia.

En conversación con el diario El País, de España, la joven, que votó por primera vez en unas elecciones presidenciales el pasado 29 de mayo, aseguró que la no victoria de Petro podría derivar en un estallido social sin precedente alguno en los últimos años.

“No podemos dejar que sea presidente (Rodolfo Hernández) (…). Creo, a mi parecer, que si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”, dijo Sofía Petro, citando el Paro Nacional que se desarrolló en el territorio colombiano entre abril y junio de 2021.

Luego añadió: “La otra opción en las segundas vueltas siempre nos ha parecido muy mala, siempre nos ha dado miedo, que puede causar catástrofes sociales, que fue lo que pasó en Colombia el año pasado con el estallido social y lo que a mi parecer podría volver a pasar con una posible presidencia de Rodolfo”.

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) June 13, 2022

Por su parte, los internautas no dudaron en rechazar estas palabras, asegurando que “sería el colmo que incendien el país solo por una derrota que se daría en un marco democrático”.

“Ah, qué belleza, ahora nos amenazan si no votamos por ellos”; “¿Entonces si no gana ‘papito’ se rebotan los mamertos?”, y “¡El colmo! Ahora llevarán la guerra sucia a las calles”, son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre el tema en redes sociales.

¿Fico o Rodolfo Hernández?

En la entrevista, la joven, que se ha visto muy activa en la campaña de su padre, también habló de sus impresiones frente a la segunda vuelta presidencial y si se encuentra o no contenta con el contrincante al que enfrentará Petro.

Según explicó, antes del 29 de mayo, Rodolfo era casi que desconocido para la coyuntura política del país, por lo que, en el papel, tanto ella como el resto del petrismo esperaban que el candidato a derrotar en la segunda vuelta sería Fico Gutiérrez.

“¿A nivel estratégico? A lo mejor sí. Si hubiera preferido que eventualmente ganara Fico o Rodolfo, no sé responderlo. Supongo que antes hubiera preferido a Rodolfo porque, como muchas personas, no lo había escuchado realmente. Ahora que tiene todos los reflectores descubrí que no lo querría en lo absoluto de presidente, a Fico definitivamente tampoco”, indicó Sofía Petro.