Video | “Miren ese cuerpo”: mujer coquetea a grito herido con un soldado en Transmilenio

Transmilenio registró otro curioso hecho dentro de uno de sus buses, cuando un soldado, quien aparentemente se encontraba en el desfile del 20 de julio, comenzó a recibir halagos por parte de una extraña.

En uno de los articulados la mujer, al parecer en estado de alicoramiento, comenzó a gritarle al uniformado, quien nunca le respondió a los comentarios subidos de tono que gritaba la señora. “Oye, ¿cómo te llamas? [...] Miren ese cuerpo, ese color dorado tan intenso, siente su cuerpo tan provocativo, disfruta su sabor, es un soldado, papasito”, se le escucha decir a la mujer.

La señora incluso entonó las notas del himno de Colombia, para tratar de llamar la atención del soldado, quien se notaba muy incómodo ante las palabras de la pasajera, cuyo destino era la estación de Ricaurte. “Ay mi amor bájese conmigo, ¿cómo es que se llama? No, no me manda ni una miradita”, continuaba gritando la desconocida.

El hecho no fue muy bien aceptado entre los internautas que conocieron el video, quienes criticaron y repudiaron el actuar de la señora con el soldado.

“Esa mujer que se puso a acosar al soldado en un bus de Transmilenio se le nota lo necesitada que se veía, solo “halagaba” en voz alta de una manera terrible para así llamar la atención y hacer sentir incómodo al soldado”, escribió en Twitter @dearlifeholdon. “Lo de la vieja borracha que acosa a un soldado en Transmilenio no es chistoso, no causa gracia, es asqueroso y repudiable. Si hubiera sido lo contrario el man ya estaría hasta denunciado, pero como fue de una mujer hacia un hombre lo toman como mofa”, opinó en la misma red social @_na_bi_7.

Este no ha sido el único caso que ha causado conmoción en redes sociales en este medio transporte y donde el protagonista es un hombre. Hace unos meses, en una ruta desconocida, un usuario del sistema decidió hacer un pequeño show de striptease a los pocos pasajeros que se encontraban en el articulado.

De un momento a otro el hombre decidió quitarse su camiseta verde y mostrar sus atributos físicos a las mujeres que allí se encontraban. Incluso una se mostró muy emocionada y alcanzó a grabar los sensuales movimientos del usuario.

El video se viralizó en redes sociales y muchas mujeres opinaron al respecto. “Así sí monto en Sitp, qué ruta es”; “carajo por qué no me pasan esas cosas en el transmi”; “favor compartir la ruta”, fueron algunos de los comentarios de quienes vieron la pieza audiovisual.

Al final se conoció que el protagonista del video era un influenciador y modelo que publica fotos en redes sociales con muy poca ropa y que con el acto logró sumar muchos más seguidores, convirtiéndose en tendencia gracias al sensual baile que hizo en uno de los buses.

A pesar de que Transmilenio tiene un estigma de ser un sistema de transporte peligroso, este tipo de actuaciones hacen olvidar por un momento el caos que se vive día a día en los buses rojos bogotanos.