“Yo nunca he entregado una hoja de vida en la SAE”: senador John Jairo Avendaño, ‘salpicado’en el escándalo de los bienes de la mafia

El alarmante panorama que sacude hoy a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad que reemplazó a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), deja al descubierto un potente entramado de corrupción, mucha plata e impunidad, en el manejo de la fortuna de los narcotraficantes en dicha entidad. La verdad es que nadie sabe si realmente todos los bienes en poder de la DNE pasaron a manos de la SAE.

De este modo, los bienes de los narcos están en la mira del Gobierno, siendo un bocatto di cardinale para un grupo de políticos, pues algunos de estos estarían camuflándose tratando de no dejar huellas en este polémico festín. En el caso de Antioquia, varias fuentes le mencionaron el nombre del senador John Jairo Roldán Avendaño a un equipo periodístico de SEMANA que viajó a Medellín. Según los denunciantes, Roldán sería la cabeza de un fortín burocrático en la regional de la SAE, y de unos 45 funcionarios, al menos diez habrían llegado con su aval.

Entre tanto, en las nuevas indagaciones ya han surgido las primeras pistas. Alejandro Henao Barrera, exdirector regional en Antioquia, tenía a su cargo la vigilancia de los bienes en ese departamento, pero también en Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Risaralda y Caldas. Su nexo con Roldán viene de familia, pues es primo de la esposa del congresista del Partido Liberal.

Sin embargo, otro episodio en particular llamó la atención de las autoridades. Se trata de lo ocurrido con un inmenso lote de 11.000 metros cuadrados ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, en el oriente de Medellín, donde funcionan dos de las discotecas más famosas de la ciudad. Este predio, ubicado en la avenida Las Palmas, perteneció en los años noventa al clan mafioso de los Ochoa, que lo adquirió como lote de engorde y que, con el paso de los años, se convirtió en una de las zonas más costosas de la capital antioqueña.

Como tal, la propiedad estuvo inicialmente en manos de la DNE y luego pasó a la SAE, pero el 30 de enero de 2013, la SAE se lo arrendó a Juan Guillermo Tirado Tobón, un médico de la ciudad, por 9.400.000 pesos mensuales. Sin embargo, este personaje comenzó a sentir un inusitado interés de la oficina regional de la SAE en Antioquia, dirigida por Henao, familiar de la esposa del senador Roldán, por retirarle la administración del bien.

En marzo, aduciendo presuntas demoras del médico Tirado en el pago de los arrendamientos, la SAE ordenó su desalojo. Él interpuso una tutela y el Tribunal Superior de Medellín falló a su favor en segunda instancia, el 7 de junio, y le ordenó a la SAE “abstenerse de efectuar el desalojo”.

Pero en la entidad, ese mismo día, se celebró un contrato de mandato sin representación con Luis Fernando Castaño Marín, un reconocido comerciante de jeans del sector del ‘Hueco’, en Medellín, por 41 millones de pesos más IVA mensualmente, y por cinco años.

SEMANA habló con Castaño, quien aseguró que no conoce al senador Roldán: “Le juro que a ese senador no lo conozco ni he tenido trato con él”. No obstante, también se habló con los dueños de una de las discotecas ubicadas en el lote, quien reveló que le paga a Castaño unos 50 millones de pesos mensuales.

Sobre este tema, el recién posesionado gerente regional de la SAE, Mauricio Urquijo, dijo: “Se permiten excepcionalmente subarriendos hasta de 30 días y no se trata de este caso. De ser así, estaríamos ante una causal de terminación de ese contrato”.

Asimismo, fuentes consultadas por SEMANA en Antioquia aseguran que, supuestamente, Roldán recomendó a Henao como gerente regional de la SAE, donde estuvo hasta septiembre pasado. Por ello, hoy se investiga si Henao, tuvo algún interés “oculto” en entregarlo al actual arrendatario. “Yo nunca he entregado una hoja de vida en la SAE. Él (Henao) es muy cercano a mí. Me ha ayudado en temas jurídicos y en la empresa política. Pero no veo un acto de corrupción en eso”, le dijo Roldán a SEMANA, quien agregó: “No sé quién es Castaño”.

Por su parte, Roldán aseguró que Henao llegó a la SAE en Medellín a través de un concurso y negó que lo hubiera recomendado.