45 años de cárcel para el asesino de su hijastro, en el sur de Barranquilla: esta es la historia

“Ante pregunta hecha por la Fiscalía, la médico forense resaltó que las únicas partes en las que no se evidenció en el examen externo hallazgo en el cuerpo del menor fue en el cuello y en genitales exteriores. De resto, afirmó, abro comillas: de manera general, en la parte externa encontré equimosis, encontré hematomas, escoriaciones y laceraciones , cierro comillas. Dice además que pudo establecer por el aspecto que alguna de esas lesiones algunas no eran recientes”, dijo la juezA en medio de la diligencia judicial.

“De los testimonios de cada una de las personas que se escuchó en el juicio oral, se puede fácilmente deducir que no solo fue la muerte del menor, sino el daño potencial a la mamá, que tuvo que irse inclusive de este país, precisamente por esos hechos y se sentía amenazada . La profesora del menor recibió señalamientos porque al parecer no pudo ver el maltrato del que había sido víctima ese niño, las cuidadoras, el abuelo materno, que además se dolía de que lo habían aislado y que no pudo hacer nada precisamente por esa situación. Todo eso, precisamente, sustenta ese daño potencial que fue creado”, dijo la jueza.

“Cuando él abre la puerta está el niño en su brazo cargado, mojado, completamente desnudo. El rostro que él tenía no lo puedo olvidar. Le quito al niño de los brazos y me voy corriendo. Bajo las escaleras y yo movía a Samu y le decía a Samuel ‘despiértate, levántate, vamos, no dejes sola a mamá'. Cuando llegamos al hospital, los doctores en ningún momento me dijeron ‘el niño murió', sino que lo colocan en la camilla y lo arropan completamente. Para mí, expresó la testigo, eso fue entendí todo, no hacían falta palabras”, dijo la juez.