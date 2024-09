Así extorsionaban y vendían drogas integrantes de Los Pepes en Ponedera, Atlántico: fueron capturados por la Policía

Los Pepes habrían asesinado a un policía en Barranquilla

Así siguieron al policía

De igual manera, agregaron: “Sin embargo, patrulleros del cuadrante notaron la actitud sospechosa de los sujetos y los abordaron para practicarles un registro a personas. De esta forma los identificaron plenamente, pero en ese momento no portaban armas de fuego y por eso no fue posible su detención. Este procedimiento policial fue clave para que los delincuentes no pudieran ejecutar el homicidio antes de que Amador Quessep llegara a su lugar de trabajo”.