Atención: esposa de alias Negro Ober fue enviada a la cárcel, ¿de qué la acusan?

El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió materializar la captura de Julieth Vanessa Martínez Cantillo, alias Johanna, de 28 años, a quien se le atribuyen actividades con fines de extorsión en el departamento del Atlántico.

De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal delegada ante el Gaula, la procesada, al parecer, tomó el control de las finanzas de Los Rastrojos Costeños, luego de que su compañero sentimental, Ober Ricardo Martínez, alias Negro Ober, fuera enviado a prisión por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio, entre otros.

Además, labores de policía judicial determinaron que la mujer, presuntamente, recibió en 2022 la suma de 14 millones de pesos de dos transportadores del municipio de Soledad, Atlántico, a cambio de no atentar contra sus vidas.

Sería la cabecilla financiera de Los Rastrojos Costeños y era requerida mediante orden judicial por extorsión y concierto para delinquir. - Foto: Suministrada a SEMANA por Policía

La Fiscalía imputó a alias Johanna los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados, a los que no se allanó.

Ante la suficiencia de material probatorio presentado por la Fiscalía, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural contra la investigada.

Amenazas de alias Negro Ober

Tras la captura de alias Johana –quien es la pareja sentimental de Ober Martínez–, el pasado viernes se dieron a conocer clips donde el hombre que se encuentra bajo medida de aseguramiento amenaza a comerciantes y policías de Barranquilla, si no dejan en libertad a su esposa.

Mientras se tomaba un plato de sopa desde su celda y fumaba un cigarrillo de marihuana, el hombre lanzó todo tipo de amenazas. Teniendo en cuenta su peligrosidad, las mismas prendieron todo tipo de alarmas.

El hombre se encuentra purgando una condena de más de 50 años de prisión. - Foto: Captura de video.

El Negro Ober, quien se encuentra privado de la libertad purgando una condena de más de 50 años de prisión por extorsión, homicidio agravado, secuestro, entre otros, comenzó la grabación solicitando una entrevista con medios de comunicación de la región, pues, según él, la captura de su esposa es una injusticia dado que ella no tendría nada que ver con sus negocios ilegales.

“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada”, dijo, y en seguida agregó: “se murió el fiscal (Marcelo) Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”.

Alias Negro Ober. - Foto: Cortesía: API.

Asimismo, este sujeto sostuvo que ahora los fiscales debían usar chalecos antibalas y buscar protección. No obstante, las amenazas no solo fueron para los funcionarios de la rama judicial, sino que alias Negro Ober también aseguró que tomará represalias contra la Policía, comerciantes y la población del Atlántico en general. “Si a la Fiscalía no le importa coger a la gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco me va a importar matar los policías. Les voy a matar comerciante por comerciante en San Martín, Bogotá, Villavicencio, Soledad y Barranquilla”.

En el video, en el que aparece portando anillos y cadenas de oro, advirtió que “lo que está quieto se deja quieto. Si ustedes se meten con gente inocente, yo también me meto con gente inocente y van a ser los comerciantes, me las van a pagar. Ahí van a llorar”.

Tras conocerse el video, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, convocó a un consejo de seguridad extraordinario con el fin de evaluar la situación de orden público y tomar medidas para proteger a toda la comunidad.

Por otro lado, tras conocerse el video, las autoridades allanaron su celda, que en ese momento estaba ubicada en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en el municipio de Girón, Santander.