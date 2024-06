Carlos, el contador público barranquillero apasionado por la fotografía al que Apple le publicó fotos sobre su ciudad

Y es que lo que llama la atención de don Carlos Alberto es que no cuenta con una cámara profesional sino que todas las fotos que ha logrado y que tiene en sus archivos son realizadas con su celular smartphone de la marca Apple, pues asegura que desde que tiene uso de razón los utiliza y no se cambia por nada.

“En abril me contactaron vía Instagram, me indicaron que si estaba interesado en aparecer en su cuenta. Les dije que sí. Por correo firmé un acuerdo de confidencialidad no podía comentarlo ni publicarlo en redes sociales. Luego me escribieron vía email indicándome las fotos que querían (no las elegí). Envié las originales sin editar y las que publiqué. Llené un formulario con mi nombre, cuenta, donde fueron tomadas las fotos, una descripción que explicara mis fotos y que me motivó a hacerlo”, detalla.