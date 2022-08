Con música, pancartas y vestidos de blanco, más de mil barranquilleros rechazaron la extorsión

Más de mil personas integrantes de organizaciones cívicas, gremios, universidades y medios de comunicación se unieron este martes para expresar su solidaridad con las familias de quienes han perdido la vida por las bandas criminales dedicadas a la extorsión y los asesinatos.

Los barranquilleros se reunieron en la plaza del Centro del Convenciones de Puerta de Oro. El encuentro dio inicio con la entonación de los himnos de Colombia y Barranquilla. Posteriormente se ofreció un minuto de silencio por las víctimas y finalmente diferentes gremios emitieron un mensaje.

Gracias a la gran @BandaDeBaranoa1 por unirse a este sentir interpretando nuestro himno.

Barranquilla y su área metropolitana alzan su voz en contra de la extorsión. pic.twitter.com/Q6rY5X82CC — Cámara Comercio BAQ (@Camarabaq) August 9, 2022

El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, resumió así el objetivo de la convocatoria: “Nos concentramos como la comunidad que somos, para enfrentar al terrorismo extorsivo que ha pretendido someternos y doblegarnos. Este nuevo desafío, lejos de acobardarnos, nos ha permitido ratificar que ninguna adversidad es más fuerte que Barranquilla cuando nos unimos en el propósito de defender la vida, la libertad individual y colectiva, la institucionalidad, la libre empresa, nuestro presente y nuestro futuro”.

A su turno, Farah Ajami, directora del Zoológico de Barranquilla, señaló que “Aunque entendemos que la ciudad se afecta por la decisión de los conductores del transporte público de suspender sus labores mientras no se les garantice su seguridad, comprendemos esa decisión que busca preservar sus vidas ante el accionar de estos delincuentes”.

Manuel Fernández, en representación de la Cámara de Comercio que aglutina a todas las sociedades y personas comerciantes de la ciudad expresó: “Hoy homenajeamos a todos las mujeres y hombres valientes que continúan trabajando con determinación en sus negocios y emprendimientos, que denuncian, levantan su voz, y enfrentan desde acciones pacíficas y simbólicas como esta, el desenfreno criminal y violento de unos pocos. Los extorsionistas sin rostro no son la mayoría. Ellos no tienen cabida en nuestra sociedad, que siempre se ha destacado ante el mundo por ser una ciudad optimista, trabajadora, alegre y pacífica. Con este acto simbólico en el que participan representantes de diferentes sectores económicos e institucionales, lanzamos a una sola voz un mensaje claro y contundente: “en Barranquilla le decimos no a la extorsión”.

En el encuentro, el Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Jorge Urquijo Sandoval resaltó que “llegamos hace pocos días y encontramos una situación preocupante. De inmediato empezamos a hablar con gremios por orden del alcalde y empezamos a corretear a los bandidos, lo que ha sido posible gracias a la colaboración de la ciudad. Vamos por los cabecillas. Cuenten con su Policía Nacional. No más a extorsiones en Barranquilla”.

Por último, Orlando Jiménez, presidente de UNDECO destacó que “cuando las fuerzas vivas se levantan, nada puede contra el desarrollo de la ciudad. Barranquilla ha demostrado ser solidaria. Aquí hemos llegado a emprender y hemos prosperado. Me complace ver todas las fuerzas vivas aquí solidarias. Hemos padecido muertes, nos hemos visto obligados a cerrar negocios de restaurantes, misceláneas, tiendas. Pero estamos satisfechos por esta manifestación de solidaridad con quienes sufrimos por este flagelo y que entre todos digamos no a la extorsión”.